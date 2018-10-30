На II региональном фестивале-конкурсе имени В.И.Милосердова проигравших не было

Вчера, 29 октября, в Челябинске завершился традиционный фестиваль-конкурс актёрских работ имени народного артиста России Владимира Ивановича Милосердова. Смотр проходил в седьмой раз и во второй раз в статусе регионального.

Это уникальное творческое состязание театральных актёров, которые проявляют себя не только в разных ролях и жанрах, но и зачастую сами себе режиссёры и драматурги, из года в год становится интереснее, разнообразнее и масштабнее. Если в прошлом году ранг регионального, данный ему Союзом театральных деятелей РФ, он подтверждал расширением географии лишь за счёт актёров из Кургана, то в афише нынешнего конкурса из 12 названий три было представлено артистами Сургута, Тобольска и Нефтеюганска.

После первого фестиваля, рождённого в недрах Нового художественного театра при активной поддержке областного театрального союза, учредителем его, помимо управления культуры, стало Законодательное собрание области. В этом году список учредителей пополнило областное министерство культуры. Это тоже знак возросшего внимания к конкурсу. Что же касается его программы, то ни одну из 12 работ нельзя назвать проходной или случайной. Сказался и более требовательный их отбор, и ответственность самих участников. Возросший профессионализм смотра и более чёткую его организацию отмечали не только жюри (на снимке), в состав которого вновь вошли известные московские критики, но и сами зрители. Почти на каждом спектакле был аншлаг.

Вчера перед праздничной церемонией закрытия фестиваля-конкурса члены жюри определяли победителей. Предыдущие четыре фестивальных дня (а это ежедневно просмотр и обсуждение по три спектакля) было для них не только напряжённым, но и волнующим, чаще всего радостным – столько ярких впечатлений и хороших эмоций оставляли фантазии почти всех участников. Много радостных и чудных открытий подарил жюри и зрителям этот фестиваль. Насколько долгим, подробным, детальным было обсуждение жюри каждого спектакля, настолько быстро и на редкость единодушно они подвели итоги. Трудность заключалась лишь в том, что не хватало номинаций, их пришлось коллективно сочинять. Претендентов на дипломы и призы оказалось больше. Да почти все. Так что можно смело заявлять - проигравших на втором региональном фестивале-конкурсе индивидуальных актёрских работ не было. И вот результат его финала, который прошёл весело, шумно, радостно, по-актёрски талантливо и по Дом-актёрски хлебосольно.

В номинации «Лучший спектакль» диплома удостоена литературно-музыкальная фантазия по мотивам рассказов А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда», поставленная ведущим актёром НХТ Александром Балицким и в исполнении его талантливых коллег.

«За верность традициям просветительства» - приз в этой номинации получил Челябинский театр «Пара-Плюс» Виктора и Надежды Нагдасёвых за литературно-документальную композицию «Пушкиногорье» с участием создателей театра и их друзей и соавторов - Е.Куклиной, М.Богуславского, В.Кулешова.

Постановка «Прозрачные» (цикли истории о нас самих), созданная Новой студией актёрского мастерства Алексея Тетюева (Челябинск), отмечена дипломом в номинации «Лучшая идея».

Награду «За лучший дуэт» увезла в Нефтеюганск за спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде» семейная пара Татьяна и Сергей Зубаревы из театра кукол «Волшебная флейта».

«Лучший режиссерский дебют» - это признание работы Александры Ягодкиной, актрисы Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино»¸ сочинившей сказку-концерт «Колобок» и выступившей в нём в роли режиссёра, актрисы, певицы и невероятной фантазёрки.

Актёр «Летучего театра» (Театр актёра и куклы «Петрушка») из Сургута Виктор Евдокимов получил приз в номинации «Лучшая мужская роль» ( спектакль «Белое н чёрном»).

«Лучшим актёрским ансамблем» признана группа актёров Озёрского театр драмы и комедии «Наш дом», представившая Театральный урок « Иван Андреевич Крылов» в оригинальной постановке ведущего актёра театра Вохобжона Азимова.

Челябинский театр песочной живописи и теней «Скарабей» отмечен призом в номинации «Лучшая работа художника» ( детский интерактивный спектакль «Серая шейка»). Художник – Виктория Мелер.

Специальными дипломами и призами жюри отмечены – молодёжный актёрский ансамбль спектакля «Семь» Челябинского театра-студии «Манекен» и актёры Челябинского Камерного театра «Игра теней» за творческий поиск. За активную работу на фестивале-конкурсе дипломами были награждены талантливый фотомастер Андрей Голубев и постоянные неутомимые ведущие всех праздничных финалов конкурса актёр НХТ Пётр Оликер и актёр академического театра драмы Степан Арефьев.

На церемонии награждения присутствовала вдова народного артиста РФ Владимира Ивановича Милосердова Анна Васильевна. По традиции в благодарность за память о муже она вручила свой приз главному идеологу фестиваля и ученику В.И.Милосердова – художественному руководителю НХТ Евгению Гельфонду, а также подарки всем членам жюри.

Дипломы, призы, подарки, букеты цветов вручали в этот вечер артистам председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов, заместитель председателя комитета по информационной политике Законодательного собрания области Сергей Буяков и члены жюри. Министерство культуры области представлял на торжественном вечере (и поздравил его участников) первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман.