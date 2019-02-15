На радость ценителям музыки: в Челябинск едет маэстро Роман Калошин

Перед челябинским зрителем с оркестром театра оперы и балета имени Глинки в конце февраля-начале марта выступит маэстро Роман Калошин.

Дирижер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко будет дирижировать в столице Южного Урала в предстоящих спектаклях «Иоланта», «Дон Кихот» и «Мадам Баттерфляй». Об этом рассказала пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета Анастасия Черкас.

Известный дирижер является выпускником Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В разные годы он сотрудничал с оркестрами Астаны, Улан-Удэ, Петрозаводска, Ижевска, Екатеринбурга, Казани. С 2009-го по 2015-й год работал дирижером в челябинском театре оперы и балета.

Роман Калошин - лауреат международного фестиваля-конкурса гитаристов имени Кузнецова и международного конкурса композиторов имени Шишакова, также он отмечен дипломами «Дирижер года» и «Лучшая работа дирижера».

С 2015-го года Роман служит в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Его оперный и балетный репертуар включает более 40 спектаклей, среди которых произведения Россини, Пуччини, Чайковского, Минкуса, Прокофьева.

Первым спектаклем с участием Романа Калошина станет «Иоланта» Чайковского (28 февраля). В этой постановке ожидается три дебюта. Андрей Меркульев выступит в роли Эбн-Хакиа, Виктор Кириллов исполнит партию Бертрана, а Артур Андриасян выйдет к зрителям в образе Альмерика. Затем дирижер будет управлять оркестром челябинского театра на спектаклях «Дон Кихот» Минкуса (1 марта) и «Мадам Баттерфляй» Пуччини (2 марта).