На сцене Концертного зала Челябинска – звёздное трио Московской филармонии

В Челябинске в предстоящую пятницу, 23 ноября, на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева выступит трио блистательных солистов Московской филармонии.

В рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке министерства культуры России перед челябинскими меломанами выступит Камерный ансамбль, в составе которого звезды современного российского исполнительства: пианистка Екатерина Мечетина, скрипач-виртуоз Никита Борисоглебский и победитель конкурс имени П.И. Чайковского виолончелист Сергей Антонов.

Вот что рассказала об этом уникальном ансамбле пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова:

«Все трое - молоды, талантливы и хорошо известны в мире. У каждого много побед на самых престижных конкурсах. Творческий союз музыкантов длится с 2007 года, когда они впервые вместе выступили в Большом зале Московской консерватории. И с тех пор артисты каждый год выпускают новые программы, которые представляют в главных залах Москвы и во время гастролей в разных городах России.

Екатерина Мечетина – одна из успешно концертирующих пианисток, музыкант с мировым именем. Ее гастрольный график расписан на годы вперед, а в списке партнеров по сцене – лучшие музыканты России и мира. Среди них – виртуозный скрипач Никита Борисоглебский, о котором так писала одна из шведских газет: «Исполнительская техника Борисоглебского – техника топ-класса, виртуозность уникальна. Это – фантастика, насколько певуче его исполнение». В компании Екатерины и Никиты победитель конкурса Чайковского Сергей Антонов, которого Мстислав Ростропович назвал «блестящим виолончелистом».

В Челябинске в исполнении звёздного трио прозвучат "Сентиментальная прогулка" Теодора Дюбуа, Трио Камиля Сен-Санса и Иоганнеса Брамса.

Начало концерта — в 18:30.