Новости Челябинска и
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Сегодня 13:16
Автор:
  Людмила Фёдорова
http://uralpress.ru/node/298051
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На сцены театров Челябинской области выходит «Морозко -2018»

В  первые декабрьские дни в Челябинском областном  отделении  Союза театральных деятелей России завершился  приём   заявок от театров области  на участие в конкурсе новогодних премьер. Кроме Нового художественного театра, для которого весь год оказался фестивальным, и Театра современного танца, все остальные театры области готовы представить свои  новые постановки на областной конкурс.

На состоявшемся в прошлом месяце заседании оргкомитета конкурс получил название «Морозко». Также было утверждено положение о нём, но  теперь уже в статусе областного. В прошлом году по инициативе  областного театрального союза  и его секции критиков  состоялся  первый городской  конкурс «Лучший новогодний спектакль». Но это был лишь пилотный или пробный вариант нового творческого состязания, в котором с новогодними премьерами участвовали  всего пять театров. Остальные работали со старыми спектаклями. После подведения итогов и награждения (самым  лучшим  был признан мюзикл Челябинской филармонии «Новогодние приключения Маши и Вити») своё  желание участвовать  в следующем  конкурсе высказали и областные театры.

Идея  этого творческого состязания принадлежит одному из членов оргкомитета Юрию Сычёву,  редактору областного Киноцентра имени С. А. Герасимова. Он же автор положения о конкурсе, цель и необходимость  которого Юрий Дмитриевич объяснил так:

«К сожалению, во многих театрах к новогодним спектаклям сложилось отношение как к обязательному (а в финансовом плане  выгодному) мероприятию, которое  надо провести без особых художественных и творческих затрат. В то же время посещение новогоднего спектакля – это, как правило, первый театральный опыт начинающего зрителя. Вот  поэтому очень важно, с каким настроением и  впечатлением о театре и его постановке ребёнок выйдет после спектакля, захочет ли вновь сюда вернуться и станет ли он когда-нибудь настоящим театралом. Собственно, поэтому и появилась мысль провести областной конкурс новогодних спектаклей».

Сегодня театры Челябинской области активно готовятся к Новому году, к встрече со своими юными зрителями, главным подарком для которых по давней традиции станет увлекательный, волшебный спектакль. В этот раз на создание новогодних премьер их вдохновляет областной конкурс  «Морозко-2018». Став областным, он получил поддержку регионального  министерства культуры. Вместе с ним учредителями конкурса  являются Челябинское областное отделение СТД РФ и  Киноцентр им.С.А. Герасимова. 
В составе жюри нового фестиваля – челябинские журналисты и критики  Андрей Ваганов, Майя Брандесова, Людмила Фёдорова и Светлана Бабаскина. Им предстоит выезжать и смотреть новогодние премьеры на местах, то есть не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Златоусте, Озёрске и Верхнем Уфалее. В предстоящий четверг (6 декабря) состоится очередное заседание оргкомитета, который утвердит афишу «Морозко-2018» и график поездки  членов жюри.

Автор:
  Людмила Фёдорова
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