На сцены театров Челябинской области выходит «Морозко -2018»

В первые декабрьские дни в Челябинском областном отделении Союза театральных деятелей России завершился приём заявок от театров области на участие в конкурсе новогодних премьер. Кроме Нового художественного театра, для которого весь год оказался фестивальным, и Театра современного танца, все остальные театры области готовы представить свои новые постановки на областной конкурс.

На состоявшемся в прошлом месяце заседании оргкомитета конкурс получил название «Морозко». Также было утверждено положение о нём, но теперь уже в статусе областного. В прошлом году по инициативе областного театрального союза и его секции критиков состоялся первый городской конкурс «Лучший новогодний спектакль». Но это был лишь пилотный или пробный вариант нового творческого состязания, в котором с новогодними премьерами участвовали всего пять театров. Остальные работали со старыми спектаклями. После подведения итогов и награждения (самым лучшим был признан мюзикл Челябинской филармонии «Новогодние приключения Маши и Вити») своё желание участвовать в следующем конкурсе высказали и областные театры.

Идея этого творческого состязания принадлежит одному из членов оргкомитета Юрию Сычёву, редактору областного Киноцентра имени С. А. Герасимова. Он же автор положения о конкурсе, цель и необходимость которого Юрий Дмитриевич объяснил так:

«К сожалению, во многих театрах к новогодним спектаклям сложилось отношение как к обязательному (а в финансовом плане выгодному) мероприятию, которое надо провести без особых художественных и творческих затрат. В то же время посещение новогоднего спектакля – это, как правило, первый театральный опыт начинающего зрителя. Вот поэтому очень важно, с каким настроением и впечатлением о театре и его постановке ребёнок выйдет после спектакля, захочет ли вновь сюда вернуться и станет ли он когда-нибудь настоящим театралом. Собственно, поэтому и появилась мысль провести областной конкурс новогодних спектаклей».

Сегодня театры Челябинской области активно готовятся к Новому году, к встрече со своими юными зрителями, главным подарком для которых по давней традиции станет увлекательный, волшебный спектакль. В этот раз на создание новогодних премьер их вдохновляет областной конкурс «Морозко-2018». Став областным, он получил поддержку регионального министерства культуры. Вместе с ним учредителями конкурса являются Челябинское областное отделение СТД РФ и Киноцентр им.С.А. Герасимова.

В составе жюри нового фестиваля – челябинские журналисты и критики Андрей Ваганов, Майя Брандесова, Людмила Фёдорова и Светлана Бабаскина. Им предстоит выезжать и смотреть новогодние премьеры на местах, то есть не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Златоусте, Озёрске и Верхнем Уфалее. В предстоящий четверг (6 декабря) состоится очередное заседание оргкомитета, который утвердит афишу «Морозко-2018» и график поездки членов жюри.