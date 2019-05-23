На подмостки театров области выходит юбилейная «Сцена-2019»

Сегодня, 23 мая, в Челябинске состоится торжественное открытие областного фестиваля-конкурса профессиональных театров «Сцена».

В тридцатый раз этот один из значимых в культурной жизни области форумов выйдет на театральные подмостки и будет радовать детвору спектаклями, которые ей и предназначены.

Прошлогодняя «Сцена» была для взрослого зрителя и проходила в трёх городах – Сатке, Миассе и Златоусте. В конкурсной афише юбилейного фестиваля 14 спектаклей, которые члены профессионального и детского жюри будут смотреть на их родных площадках, то есть (помимо Челябинска) выезжая в Озёрск, Златоуст, Магнитогорск и Верхний Уфалей. Но это лишь первый этап фестиваля – конкурсный, итоги которого будут подведены 1 июня. А затем (с 1 по 10 июня) некоторые из театров-участников фестиваля покажут лучшие детские спектакли в городах, которые не имеют своих театров.

В афише внеконкурсной гастрольной программы – 11 спектаклей. Ко Дню защиты детей и в Год театра – это замечательный подарок для более 10 тысяч юных зрителей. Благодаря спонсорской поддержке этот подарок станет поощрением детям, особо отличившимся в учёбе, творчестве и спорте.

«Сцена-2019» отмечает в этом году двойной юбилей. Помимо 30-летия своего непростого рождения и существования, чему она обязана инициативе секции критиков Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ, «Сцена» отмечает и 20-летие своего названия. До 1999 года фестиваль назывался «Театральной весной» и проводился, по сути, на энтузиазме его инициаторов и на общественных началах.

Сейчас учредителями и организаторами фестиваля-конкурса являются Законодательное собрание и правительство Челябинской области, областное министерство культуры, Челябинское областное отделение

Союза театральных деятелей РФ, областная дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

Для спектаклей конкурсной программы определены номинации:

Гран-при «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)», «Лучшая работа сценографа (художника)»,

«Лучшее музыкальное оформление спектакля».

Сегодня первым принимает юбилейную «Сцену» Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского. После торжественного открытия и пресс-конференции он покажет зрителям и жюри свою премьерную работу – музыкальную фантазию для семейного просмотра «Детский альбом» в постановке главного режиссёра театра заслуженного артиста России, лауреата Национальной премии «Золотая маска» Александра Борока.

На следующий день (24 мая) члены жюри отправятся в Озёрск, где посмотрят спектакль «Серебряное копытце» в театре кукол «Золотой петушок» и театрализованное представление «Пасхальные дни» в театре драмы и комедии «Наш дом».