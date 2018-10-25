«Наш Уральский дивный край» ждет челябинцев в историческом музее

В Челябинске завтра, 26 октября, состоится открытие яркой и светлой выставки «Наш Уральский дивный край». Яркая и светлая экспозиция стала совместным проектом государственного исторического музея Южного Урала и областного центра народного творчества.

На выставке будут представлены творческие работы инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. Гостей ждет невероятное разнообразие техник и жанров: здесь и живопись, и графика, и вся палитра декоративно-прикладного искусства - от вязания и вышивки до 3D-макетирования. Среди авторов – и взрослые, и дети, лауреаты конкурсов «Искорки надежды» и «Смотри на меня, как на равного».

Как отмечают в музее, все представленные экспонаты (а их более полутысячи) уникальны. Большинство работ - пейзажи, натюрморты и портреты - раскрывают красоту окружающего мира, родной природы и людей. Выставка будет открыта до 25 ноября.