«Ночь музеев» на берегах Миасса

В Челябинске Государственный исторический музей Южного Урала в минувшую субботу пережил событие, отдаленно напоминающее Великое переселение народов в миниатюре.

В 18:00 к зданию на набережной Миасса потянулся людской поток — сперва робкий, а потом уже неостановимый, как весеннее половодье. К семи вечера на площадках музея невозможно было протолкнуться — всюду кипела жизнь.

Да, жизнь кипела во всем ее причудливом многообразии. С крыши музея зрители любовались панорамой Челябинска. В дебаркадере вовсю шла подготовка к дивному театральному действу. Экскурсия по «Саду камней» превратилась в натуральный квест при свете фонарей — между гранитами, базальтами, яшмами и прочими сокровищами уральских недр.

С шести вечера и до часу ночи Исторический музей кишел народом, которому здесь было интересно буквально все. Интерактивное занятие на выставке «Легендарный Калашников» (разобрать и собрать автомат – весьма актуальный и полезный навык), мотоциклы на выставке «ВелоМотоЭпоха» (оседлай железного коня и сфотографируйся в байкерской тужурке!), шествие с чемоданами на спектакле «Я на границе тебя. Ты на границе меня», танцевальное шоу студии «Гаттака», которое переросло в потрясающий костюмированный хоровод с элементами бала-маскарада.

А еще были рычащие мотоциклисты на главной парковке музея, громогласные рок-музыканты на летней эстраде, вездесущие фотографы и экскурсоводы, ловко дирижирующие нескончаемым потоком посетителей. И атмосфера большого праздника — неформального, позитивного, который затих уже далеко за полночь.

Музей запер свои двери в два часа ночи, но эхо праздника отражалась в витринах и стеклах музея до самого утра. И даже шерстистый носорог, кажется, помолодел этим вечером на пару-тройку тысячелетий — ибо доброе слово и ископаемому животному приятно. Спасибо всем, кто участвовал в празднике, соединившим науку и жизнь, музыку и танцы, семью и школу — на всеобщую пользу и безусловную радость!