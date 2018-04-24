Новинки летнего сезона в Аркаиме

Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим» (Челябинская область) подготовил насыщенную программу для предстоящего летнего сезона, который стартует уже в пятницу, 27 апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства культуры, в этом сезоне гостей заповедника будет принимать новое здание администрации, построенное в прошлом году на внебюджетные средства. К услугам туристов комфортабельная гостиница, вагончики и летние домики разной вместительности, а также экскурсионная программа.

В новом сезоне в заповеднике планируется открытие давно задуманного музейного проекта «Сад камней» - геологической экспозиции на открытом воздухе.

В музее заповедника пройдут новые интересные выставки, обновлена и основная экспозиция музея: в ней теперь можно увидеть уникальную реконструкцию аркаимской колесницы в натуральную величину, выполненную полностью по древним технологиям без единого гвоздя.

Уже в мае состоится ежегодное мероприятие - Всемирный День музеев. 19 мая каждый посетитель бесплатно сможет принять участие в познавательном квесте «Дорогами прошлого» и получить ценный приз, побывать на яркой театрализованной экскурсии, увидеть уникальное песочное шоу и посетить концерт фолк-музыки.

В июньские выходные на Аркаиме развернется уникальный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Увидеть своими глазами рыцарские бои, научиться стрелять из луков, делать каменные орудия труда, сфотографироваться в костюмах жителей Аркаима, одним словом, погрузиться в историю Степи, ощутить дыхание древности, смогут гости заповедника 11 июня. Ярмарка исторических товаров, этническая музыка и файер-шоу сделают этот фестиваль поистине незабываемым.

Традиционный 13-й фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «На Ивана, на Купала. Молодецкие забавы» начнется 7 июля. В программе народные гуляния, игры и конкурсы с ценными призами, мастер-классы, квест, фолк-дискотека и, конечно же, выступления народных коллективов. Победитель конкурса “Широкий перепляс” в этом году получит планшет. Такой приз стоит того, чтобы за него побороться, тем более что этот конкурс всегда дарит массу приятных впечатлений и участникам, и зрителям.

В августе впервые состоится фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Августовские Спасы». Фестиваль объединит яблочный, медовый и хлебный спасы. На территории туристического лагеря развернется праздничная ярмарка с дегустацией традиционных блюд, пройдет гастрономический конкурс «Традиция» на лучшее блюдо с использованием яблок, меда и хлеба, в котором смогут принять участие все желающие. На главной сцене пройдет кулинарный поединок, гости поучаствуют в квесте «Молодильные яблоки», фолк дискотеке, а также народных играх и забавах, хороводах, конкурсе частушек. Дата проведения 18 августа.

Гостей заповедника всегда ждут увлекательные экскурсии, музеи-реконструкции, необычные мастер-классы и великолепная степная природа.