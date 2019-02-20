Седьмой «CHELоВЕК театра» придет в Челябинск с 14-тью спектаклями

Челябинск готовится к седьмому международному фестивалю-лаборатории спектаклей малых форм и моноспектаклей «CHELоВЕК театра», который пройдет с 28-го февраля по шестое марта. В афишу нынешнего года вошло 14 спектаклей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, форум станет первым масштабным мероприятием в рамках Года театра. В нем примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Владимира, Нижнего Новгорода, Тюмени, а также коллектив из Ирана. Ближнее зарубежье представят театральные труппы Беларусии и Казахстана.

По словам художественного руководителя НХТ Евгения Гельфонда, в этом году в оргкомитет было подано около ста заявок из театров разных городов и стран. Среди участников как новички, которые впервые приедут на челябинский фестиваль, так и коллективы, уже знакомые местной публике.

Впервые на этом фестивале челябинцы познакомятся с театрами из Минска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Владимира, Алма-Аты и Санкт-Петербурга.

«Замечательная новость для поклонников театра и фанатов фестиваля: в этом году часть фестивальных спектаклей будут показаны дважды. Давно об этом шли разговоры: поскольку фестиваль малых форм, показы проходят в камерных залах, которые не могут вместить большое количество зрителей. И вот, наконец, мы договорились, и театры согласились, что некоторые работы будут показаны два раза, чтобы их могли увидеть все желающие», - сообщил Евгений Гельфонд.

Дважды на фестивале будут показаны спектакль по Достоевскому «Идиот» пермского театра «У Моста», спектакль из Нижнего Новгорода «Печали и радости» (по мотивам повестей Абрамова), постановка сербской труппы «Сорокоуст», моноспектакль «Опять об Пушкина» (театр из Владимира) и «Любка», которую привезет вологодский Камерный театр.

Фестивальные показы пройдут на площадках Нового художественного, Камерного театров, на малой сцене театра драмы и в «Манекене».

В рамках фестивальной программы запланированы творческие встречи и мастер-классы. Организатором фестиваля выступает Новый художественный театр. Форум проходит при поддержке администрации Челябинска, городской думы и управления культуры.