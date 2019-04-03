Областная программа «Театрально-концертный зал» получила положительную оценку Мединского

Вчера, 2 апреля, в Екатеринбурге и.о.министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин доложил главе российского ведомства о работе, которая ведется в области, и получил положительную оценку. Владимира Мединского особенно заинтересовала областная программа «Театрально-концертный зал», которая планомерно работает в Челябинской области с 2011 года

«Мединского интересовали все подробности: сколько площадок работает, сколько и какие коллективы участвуют в гастрольной деятельности, как регулярно происходят выезды. Отметил, что наша программа в чем-то перекликается с федеральным проектом «Большие гастроли», только на местном, региональном уровне», - рассказал глава челябинского ведомства Алексей Бетехтин.

Напомним, проект «Театрально-концертный зал» инициирован министерством культуры Челябинской области. Основная цель – активизировать гастрольную деятельность внутри региона, дать возможность жителям отдаленных территорий области посещать спектакли и концерты профессиональных коллективов.

На сегодняшний момент в области действует девять стационарный площадок, на которых регулярно проходят спектакли и концерты. В программе участвуют все областные театры, челябинская филармония, а также муниципальные коллективы. За прошедший год в общей сложности было проведено 60 мероприятий, которые посетило 10 648 зрителей.

Также в ходе встречи с руководителями министерств культуры УрФО обсуждались планы Года театра, ряд проблем, существующих в культурной сфере, в частности целесообразности передачи детских школ искусств в подчинение областных ведомств.