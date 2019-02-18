Огромное количество музыкальных номеров показали конкурсанты на фестивале «Пою мое Отечество»

Более 80-ти музыкальных номеров представили южноуральские конкурсанты на фестивале «Пою мое Отечество».

В субботу, 16 февраля, в Еманжелинске определились лауреаты первого отборочного тура VI областного фестиваля-конкурса национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою моё Отечество». В фестивале приняли участие национальные и самодеятельные коллективы из 10 муниципальных образований Челябинской области.

В первом этапе принимали участие коллективы из Еманжелинска, Южноуральска, Челябинска и Копейска, а также Сосновский, Коркинский, Увельский, Пластовский, Троицкий и Октябрьский районы. Всего на конкурсе было представлено 80 номеров. Все выступления были разделены на четыре номинации: «С песней по жизни», «Память сердца», «Приз зрительских симпатий» и «Песня о родном крае». Кроме этого, по решению жюри была введена номинация «Национальная песня» - ее призером стал Артур Аскаров из Челябинска.

По решению жюри лауреатами первого отборочного тура в номинации «С песней по жизни» стал народный коллектив ВИА «Новое время» из Южноуральска, второе место занял Макиенков Никита из Еманжелинска. Третью позицию жюри присудило ансамблю «Суаре» из Челябинска. В номинации «Память сердца» места распределились следующим образом: на первом месте ансамбль «Коктейль» из Коркинского района, второе место - ансамбль «Родник» из Увельского района и замыкает тройку призеров ансамбль «Отрадушки» из Еманжелинска.

Первое и второе место в номинации «Приз зрительских симпатий» отправились в Челябинск – призерами стали Екатерина Белеменко и Вероника Вайнтроб. Третье место заняла Таисия Сурина из Южноуральска. Лучше всех, по мнению жюри, «Песню о родном крае» исполнил ансамбль «Родник» из Южноуральска. Второе и третье место достались представителям Сосновского района – это народный коллектив «Сударушка» и хор народной песни «Вечора».

Жюри в этом году возглавила профессор Челябинского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России и действительный член - корреспондент Петровской академии наук и искусств Лира Шутова. Также в состав жюри вошли художественный руководитель Дома дружбы народов Челябинской области Ольга Мохова, руководитель «Народного коллектива» оперно-вокальной студии "Консонанс" ДК им. А. С. Пушкина Тамара Шумакова и заслуженный работник культуры РФ, солистка ансамбля "Садко" Наталья Омарова.

«Особенностью этого этапа музыкального фестиваля «Пою мое Отечество» стало то, что в этом году было много молодых исполнителей. Очень радует, что с каждым годом все больше молодежи принимает участие в нашем фестивале. Это привносит еще больший дух соперничества в конкурс, - рассказала директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус. - Также хочу отметить профессионализм всех участников конкурса – уровень вокального исполнения солистов и ансамблей с каждым годом все выше».

Необходимо добавить, что в этот раз мероприятие посвящено Году театра, который проходит в России. Организаторами конкурса стали Дом дружбы народов Челябинской области и администрация Еманжелинского городского округа. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Фото Дома Дружбы народов