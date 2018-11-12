Осенний вернисаж «Горного пленэра»

Осенний вернисаж творческого объединения имени Василия Горелова «Горный пленэр» открылся в минувшее воскресенье в здании библиотеки имени Мамина-Сибиряка Челябинска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе, более 60 новых работ южноуральских художников разместились в читательском зале. Тематика представленных живописных полотен – разнообразна, но главное – в каждой работе чувствуется безграничная любовь к родному краю.

На открывшейся выставке зрителям представлены работы художников: Василия Шмурадко, Марины Рохмистровой, Ольги Пастух, Елены Обуховой, Сергея Галактионова, Юрия Шаширина, Ирины Мехоношиной, Сергея Зыболова, Галины Ганджи, Людмилы Рожковой, Владимира Ермакова и Светланы Хлызовой. На торжественном открытии выставки своими стихами южноуральский поэт Валерий Горбачев дополнил атмосферу праздника.

«Мы всегда рады ценителям живописи и приглашаем южноуральцев на выставку. Картины могут доставить радость не только на выставке, но и в домашнем интерьере», – отметил руководитель творческого объединения Василий Шмурадко.