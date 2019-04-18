Открыта регистрация на гостевой маршрут на ММК для участников "ФотоФеста-2019"

В рамках фотомарафона "Один день из жизни Магнитогорска", который пройдет 14 июня в Магнитогорске, организуется гостевой маршрут на Магнитогорский Металлургический Комбинат.

Как сообщают о в оргкомитете «ФотоФеста-2019», в течении дня будут проведены экскурсии на комбинат для четырех групп, которым будет организована фотосъемка по маршруту следования группы.

Запись на маршрут будет действовать до 10 мая. После регистрации с заявителем свяжется представитель организующей стороны. Для того чтобы попасть в состав группы, каждая кандидатура проходит согласование со службой безопасности. Для этого участник должен будет предоставить паспортные данные, данные о фототехнике и краткое портфолио.

Ссалка для регистрации ЗДЕСЬ.