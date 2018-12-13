Открывается выставка «Бифуркация чувств». Новый взгляд на челябинскую культуру

Благое дело затеяли два челябинских творческих человека — фотохудожник Анжела Шефер и художник Сергей Александров. Объединившись в проекте «Бим и Бом», они создают фотографический срез живой челябинской культуры. Это актеры и режиссеры, театральные деятели, музыканты и писатели, художники и скульпторы, фотографы и поэты.

Фотовыставка Анжелы Шефер и Сергея Александрова «Бифуркация чувств» будет представлена на театральном форуме в оперном театре им. Глинки. Форум состоится сегодня, 13 декабря и перед его началом в театральном фойе откроется фотовыставка. Люди театра представлены на ней в необычных, достаточно смелых и провокационных ракурсах — и это здорово. Анжела Шефер рассказывает:

«Съемки были непростыми, а то и просто изнурительными для участников проекта. Перед съемками мы с артистами много разговаривали, а потом придумывали историю, сюжет для каждой фотографии. Несбывшиеся желания и мечты, персональные тайны – все это хочется вытащить наружу, но оставить в снимках некую тайну и недосказанность. Обратная связь очень неожиданной оказывается — многих участников съемок поразило, насколько точно в этих фотографиях проявились вещи, о которых даже с близкими людьми поделиться не всегда получается».

На выставке представлено 35 работ. Это лишь начало фотографической эпопеи, которая может вместить в себя около двухсот значимых фигур челябинского культурного сообщества. На основе этих снимков Анжела Шефер и Сергей Александров мечтают создать фотоальбом, который послужит рукотворным памятником людям, взрастившим слой «культурного чернозема» на суровой и каменистой уральской землице.

Проект состоялся при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Государственного исторического музея Южного Урала, Челябинского государственного драматического камерного театра, лично Владимира Богдановского и Григория Цукермана. Нужны деньги для продолжения работы. Пока все держится на голом энтузиазме участников проекта, на котором без государственной финансовой поддержки далеко не уехать. Хочется верить, что выставка «Бифуркация чувств» вызовет отклик в сердцах тех, для кого имена лучших представителей челябинской культуры — не пустой звук.

Фото: Анжела Шефер