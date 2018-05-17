Озёрский «Наш дом» подводит итоги в преддверии своего 70-летия

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» одним из первых в области завершил свой творческий год.

«На следующий год наш театр отметит своё 70-летие. Подготовка к нему началась с обновления репертуара. Он пополнился шестью спектаклями, разными по теме, по стилистике, по режиссёрскому прочтению, но едиными в обращении к главной и очень важной сегодня для зрителей теме любви, рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Полина Коваленко. - Одно из знаковых мероприятий «Нашего дома», рождённое инициативой театра, с которого начинался прошедший сезон, - VIII Озерский фестиваль экспериментальных театральных форм «Ночь в театре». Проект «Рɇэволюция» никого не оставил равнодушным, призвав зрителей в увлекательное путешествие по страницам истории мирового театра.

​​Каждый новый год нашего театра обязательно отмечен фестивальными встречами, а значит знакомствами и полезными для творчества контактами. И, конечно же, победами. Так на Межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрад» жюри фестиваля присудило диплом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» Геннадию Зимбелю за роль в спектакле «Терроризм». Спектакль «Репортаж из сумасшедшего дома» имел большой успех на фестивале «Сердцем хранимые. Владимир Высоцкий». В марте спектакль «А была ли певица?» стал лауреатом фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА 2018». В апреле спектакль «Сборная СССР» был показан на театральном фестивале «Первые». И в этом же месяце, участвуя в первом уникальном масштабном проекте #ТеатрПространствоСвободы, «Наш Дом» представил зрителям в исполнении своих заслуженных артистов России самые разные формы сценического действия – от театрального урока и читки пьесы до концерта актёрского ансамбля «Трио Трое». ​ И совсем недавно, под занавес сезона, состоялся V Региональный танцевально - театральный фестиваль «Театр Чистых Эмоций», который подарил зрителям захватывающее шоу о храбрых приключениях Питера Пена и его друзей».

С окончанием юбилейного сезона театра совпало другое юбилейное событие – 60-летие его ведущего актёра заслуженного артиста России Николая Скрябина. «Наш дом» вот уже 35 лет его единственное место работы после окончания Красноярского государственного института искусств. За годы преданного служения одной сцене Николаем Павловичем

сыграно более 100 ролей, каждая из которых прожита им сердцем, искренне, честно, с полной отдачей и любовью к театру и зрителям. И всегда это живые, колоритные, запоминающиеся образы. Из текущего репертуара это Он в «Персидской сирени», Джон Сильвер в «Сокровищах капитана Флинта», Акоп в «Хануме», Водяной в «Летучем корабле». Об актёре Скрябине зрители и его коллеги по сцене говорят, что он обладает редчайшим даром - тревожить души и сердца людей.