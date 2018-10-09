Озёрский «Золотой петушок» начал новый сезон с новыми родителями

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» открыл свой 67-й сезон «Сказкой о царе Салтане». По сказочному красивую, музыкальную сказку поставил заслуженный артист России Борис Макаров.

Это последняя перед отъездом в Санкт-Петербург работа Макарова в Озёрске, где режиссёром и директором Борис Анатольевич прослужил почти десятилетие. Перед отъездом в родной Питер признался: «Приехал в этот театр в командировку на месяц и задержался на такой вот долгий срок. Работать в «Золотом петушке» было настоящим счастьем, но пора возвращаться на родину».

«Золотой петушок» не остался сиротой. В нём замечательно и плодотворно работает главный режиссёр Дмитрий Ерохин, чьи изобретательные волшебные спектакли удостоены многих наград не только на областном фестивале «Сцена», но и на престижных российских фестивалях и конкурсах. В новый сезон Озёрский театр кукол вошёл с новым директором. Для «Золотого петушка» этот человек, можно сказать, свой, родной. Многие годы литературной частью театра кукол заведовала Юлия Клепикова. После окончания Российского государственного института сценических искусств (многим известного как ЛГИТМИК) в Санкт-Петербурге она несколько лет работала в той же должности в Озёрском театре драмы и комедии «Наш дом». Для неё это первый сезон в такой серьёзной должности, которая, по отзывам руководителей города, соответствует деловым качествам, знаниям и опыту Юлии Клепиковой, а главное её безграничному желанию не дать «Золотому петушку» опускать крылья.

Открытие нового сезона убедило всех на нём присутствующих, что театр по-прежнему в хорошей творческой форме и у «Золотого петушка» вполне боевой дух.

Весёлая интермедия перед спектаклем напомнила детям о любимых персонажах. Их встречали Снеговик, который не боится растаять. Зайчишка совсем не трусишка и размером со слона, вполне довольный пенсионной реформой продвинутый Дед, поймавшая Колобка Бабуся… Дети радостно отвечали на вопросы Золотого петушка, который позволил им обниматься с любимыми сказочными героями.

Спектакль «Сказка о царе Салтане» очень музыкален, каждая актёрская работа незабываема, декорации художника Екатерины Трифановой позволяют быстро перемещаться в пространстве и во времени, а использование мульти-видео эффектов зримо представляют все чудеса и превращения знаменитой пушкинской сказки, к тексту которой режиссёр- постановщик отнёсся очень бережно. Его замечательно читает старейшая актриса Озерска Евгения Сокурова.

«Изначально спектакль ставился для детей от 5 лет, но на премьере стало понятно – он больше подходит школьникам, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Наталья Светличная, для которой новый сезон театра – тоже первый в этой должности - . Когда мы увидели юных зрителей 3-4 лет, то немного

насторожились, как воспримут малыши достаточно серьезную постановку в двух действиях с антрактом. У одной из мам я спросила, понравился ли спектакль её четырехлетней малышке, не сложно ли было смотреть. Она даже удивилась вопросу и ответила, что спектакль хоть и большой, но ребенок смотрел его с удовольствием. А вот пятилетняя малышка по имени Маргарита Ивановна (так она представилась) вышла из зала со слезами. Она пожалела гонца, который рухнул на сцену как подкошенный… Но это были единственные слёзы. Спектакль имел большой успех».