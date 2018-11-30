Озёрский «Золотой петушок» представляет портреты счастливых мам

В Озёрском театре кукол «Золотой петушок» открылась уникальная выставка портретов «50 счастливых мам».

Добрая, светлая выставка стала посвящением юных поклонников театра такому же доброму и светлому празднику – Дню мамы.

Принять участие в новом проекте театра мог каждый ребенок, для этого надо было нарисовать портрет своей мамы, сфотографировать процесс работы юного художника, а потом передать его в театр в обмен на пригласительный билет для мамы.

Как рассказала корреспонденту агентств «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Наталья Светличная , идея нарисовать портрет принадлежит ведущей актрисе «Золотого петушка» Светлане Трофимовой–Ерохиной. Ее задумка выросла в уникальный проект, который мгновенно нашёл поддержку не только в самом театре. Так, руководитель Озерского отделения «ДОСААФ» России Антон Чучалин предоставил рамки для оформления портретов. Парк культуры и отдыха (директор Ольга Матвеева) выделил специальные витрины для размещения выставки. И, конечно же, активно включились в процесс создания галереи дети Озёрска и их родители. В создании некоторых детских шедевров участвовали даже семьи. Так старшие сестры Мария Дезорцева и Марина Аникина организовали своих малышей, чтобы сделать подарок маме. Удивил папа Станислав Чадов, который вместе с ребятишками втайне от мамы приготовил ей сюрприз. Счастливая мама Наташа Слепова рассказала: «Мой сынок Мишенька, ему 4 года, ходил в театр с бабушкой. Узнал про конкурс и после просмотра сказки «Маленькие хитрости» решил мне сделать приятное - тихо взял краски и нарисовал мой портрет».

Мама Вера Шарова, услышав о новшестве театра, решила, что это очень важное и нужное дело для объединения семьи. «Мое предложение принять участие в проекте, - говорит она, - с радостью приняла наша воспитательница Татьяна Гончарова, её группа «Знаюшки» (детский сад №43) откликнулась почти полным составом».

А родители и воспитатели детского сада №58 «Жемчужинка» к каждому нарисованному портрету подобрали стихи. Рекордное количество рисунков (26!) представил театральный 4-а класс из школы № 25. Классный руководитель Нина Орлова, она тоже счастливая мама (портрет, нарисованный её сыном Матвеем, украшает выставку), умеет заинтересовать и организовать своих питомцев на полезное дело .

Сегодня детский вернисаж украшает фойе театра. Самостоятельно выполненные малышами портреты самого родного и любимого человека вызывают у зрителей особое восхищение. Наталья Светличная так оценивает труд ребятишек: « Все мамы на портретах

очень красивые. И несмотря на то, что иногда изображения немножко кривоваты, с мазилками.... в них столько любви и нежности. Особенно удивительно, как потрясающе точно выглядят на рисунках любимые лица. Смотришь на фотографию мамы, сравниваешь с изображением и диву даешься, как точно крохи улавливают особенности лица своей мамочки, ее настроение, ее характер.

И хотя выставка называется « 50 счастливых мам», в экспозицию включено 65 портретов. Невозможно было отказать маленьким творцам из Каслей, тоже принявшим участие в нашем проекте».

Выставка маминых портретов продлится ещё две недели, а затем «Золотой петушок» приступит к новогодним делам. Впереди – зимние каникулы и премьера сказки «Серебряное копытце», которую ставит для детворы главный режиссёр театр Дмитрий Ерохин.