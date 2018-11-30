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Вчера 13:03
Автор:
  Людмила Фёдорова
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Озёрский «Золотой петушок» представляет портреты счастливых мам

В Озёрском театре кукол «Золотой петушок» открылась уникальная выставка портретов «50 счастливых мам».

Добрая, светлая выставка стала посвящением юных поклонников театра  такому же доброму и светлому празднику – Дню мамы.

Принять участие в новом проекте театра  мог каждый ребенок, для этого надо было нарисовать портрет своей мамы, сфотографировать процесс работы юного художника, а потом передать его в театр в обмен на пригласительный билет для мамы.

 Как рассказала корреспонденту агентств «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Наталья Светличная , идея нарисовать портрет принадлежит ведущей  актрисе «Золотого петушка»  Светлане Трофимовой–Ерохиной. Ее задумка выросла в уникальный проект, который  мгновенно нашёл поддержку  не только в самом театре. Так, руководитель Озерского отделения «ДОСААФ» России Антон Чучалин  предоставил рамки для оформления портретов.  Парк культуры и отдыха (директор Ольга Матвеева)  выделил специальные витрины для размещения выставки. И, конечно же, активно включились в процесс создания галереи дети Озёрска и их родители. В создании некоторых детских шедевров участвовали даже семьи. Так старшие сестры Мария Дезорцева  и Марина Аникина  организовали  своих малышей, чтобы сделать  подарок маме. Удивил папа  Станислав Чадов, который  вместе с ребятишками втайне от мамы приготовил ей сюрприз. Счастливая мама Наташа Слепова рассказала: «Мой сынок Мишенька, ему 4 года, ходил в театр с бабушкой. Узнал про конкурс и после просмотра сказки «Маленькие хитрости»  решил мне сделать приятное  - тихо взял краски и нарисовал мой портрет».

Мама  Вера Шарова, услышав  о новшестве театра, решила, что это  очень важное и нужное дело для объединения семьи. «Мое предложение принять участие в проекте, - говорит она, - с радостью  приняла наша воспитательница Татьяна  Гончарова,  её группа «Знаюшки» (детский сад №43) откликнулась почти полным составом».

А родители и воспитатели детского сада №58 «Жемчужинка»  к каждому нарисованному портрету подобрали стихи.  Рекордное количество рисунков (26!) представил театральный 4-а класс из школы № 25. Классный руководитель Нина Орлова, она тоже счастливая мама (портрет, нарисованный  её сыном Матвеем, украшает выставку), умеет заинтересовать  и организовать своих питомцев на  полезное дело .

 Сегодня детский вернисаж украшает фойе театра.  Самостоятельно  выполненные малышами портреты самого родного и любимого  человека вызывают у зрителей особое восхищение. Наталья Светличная так оценивает труд ребятишек: « Все мамы на портретах 

очень красивые. И  несмотря на то, что  иногда изображения немножко кривоваты, с мазилками.... в них столько любви и нежности. Особенно удивительно, как потрясающе точно выглядят на  рисунках любимые лица. Смотришь на фотографию мамы, сравниваешь с изображением и диву даешься, как точно  крохи улавливают особенности лица своей мамочки, ее настроение, ее характер. 

И хотя выставка называется « 50 счастливых мам»,   в экспозицию включено 65 портретов. Невозможно было отказать маленьким творцам из Каслей, тоже  принявшим участие в  нашем проекте».  

Выставка маминых портретов продлится ещё две недели, а затем «Золотой петушок» приступит к новогодним делам. Впереди – зимние каникулы и премьера сказки «Серебряное копытце», которую ставит для детворы главный режиссёр театр Дмитрий Ерохин.

Автор:
  Людмила Фёдорова
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