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Автор:
  Людмила Фёдорова
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Озёрский «Золотой петушок» закрывает сезон хит-парадом «От Кочана до Кочерыжки»

В Озёрском театре кукол «Золотой петушок» в ближайшую субботу, 25 мая, – закрытие 67-го театрального сезона. С 11 утра и  весь день  актёры театра в компании  своих друзей и поклонников будут провожать свой творческий год  шумно, весело и  увлекательно. 

О самых ярких  событиях этого дня корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала директор «Золотого петушка» Юлия Клепикова:

«Даже расставание на летнее время с нашими зрителями  должно быть радостным и запоминающимся. Так что актёры постарались. Они приготовили  хит-парад лучших музыкальных номеров из спектаклей.  А встреча с любимыми героями любимых сказок –  это всегда праздник для наших зрителей. По окончанию его всех ждет  приятный сюрприз – на праздник приглашены финалисты конкурса рисунков «Главный герой»,  и  в этот день сами зрители будут определять победителя  этого конкурса. Здесь же победитель и финалисты получат свои заслуженные награды.

Бесплатным в этот день станет посещение театра кукол для  тех, кто родился в мае. Для них будет сыгран ставший уже традиционным  хоровод-каравай, и каждый малыш получит театральный сувенир. Кроме того, в этот день мы подведём итоги программы «Путешествие в сказку» - определим самую театральную школу в Озерске. Директору такой школы  будет вручена почетная награда – театральный Золотой петушок, созданный руками кукольных мастеров».

С нетерпением ждут предстоящий праздник  сами  артисты театра. Вот уже несколько лет на закрытии сезона «Золотого петушка»  вручается самая волнующая для них награда – «Актер года». Определяют имя победителя зрители. В течение всего театрального сезона – с октября по май – после каждого спектакля дети пишут (или рисуют) понравившегося персонажа на специальных листочках. Служители театра все эти памятки собирают, изучают и таким образом определяют любимца публики. Информация хранится в строжайшей тайне, так что имя  своего коллеги - победителя актеры узнают только на церемонии вручения награды.

Автор:
  Людмила Фёдорова
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