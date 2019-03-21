Памятники истории и культуры Челябинской области станут доступными для всех

Сведения об объектах культурного наследия Челябинской области внесут в информационную систему.

Корпорация ЭЛАР завершила первый этап проекта, внедрив в работу электронный архив на базе отечественной ECM-платформы, обеспечивающий автоматизацию учета сведений об объектах, всесторонний поиск данных и надежное хранение информации.

По словам заместителя председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Сергея Бердова, необходимо провести ряд мероприятий, направленных на переход к современному информационному взаимодействию и повышению эффективности работы с гражданами и госучреждениями.

В ближайшей перспективе деятельность госкомитета будет оптимизирована за счет оперативного доступа и систематизации данных о памятниках истории и культуры Челябинской области.

Следующий этап проекта предполагает наполнение внедренного электронного архива упорядоченными данными и скан-образами документов первоисточников о почти трех тысячах объектах культурного наследия Челябинской области.