Педагог-репетитор Большого театра в восторге от челябинских балерин
Педагог-репетитор Большого театра Надежда Грачева пришла в восторг от челябинских балерин.
Народная артистка России, лауреат государственной премии РФ, кавалер ордена Почета Надежда Грачева провела в Челябинске мастер-класс для балерин театра оперы и балета имени Глинки.
Надежда Грачева заметила, что ученицы оказались открытыми, учитывавшими каждое замечание, с горящими глазами. Она подчеркнула: самое приятное для педагога - видеть колоссальное желание артистов заниматься.
В Челябинске столичная гостья индивидуально поработала с тремя балеринами: Викторией Дедюлькиной, Екатериной Хомкиной-Сафроновой и Ингой Карповой, отмечает пресс-служба театра оперы и балета. Надежда Грачева подчеркнула, что все они оказались абсолютно разными.
«С Викой мы готовили «Пахиту» - роль для нее совершенно новая. Очень интересно направлять ее и подсказывать, какой она должна быть в этом балете. Вика очень умная и целеустремленная балерина. Работа с Катей была выстроена совершенно по-другому. Она опытная балерина, исполняла «Лебединое» не один раз. Здесь уже шла тончайшая работа над образом и достижением технического совершенства. Что касается Инги (мы готовили «Эсмеральду» и «Спящую красавицу»), то это юная балерина, у которой есть все шансы стать настоящей, сильной балериной! Главное, поверить в себя и свои возможности», - отметила педагог.