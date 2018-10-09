«Первозданная Россия» покоряла Японию под музыку русских классиков

Челябинская фотовыставка «Первозданная Россия» вчера, восьмого октября, открылась в художественном музее японского города Мацуяма.

Церемонию открыла пианистка с мировым именем Мэгуми Икэда, исполнившая на рояле классические произведения великих русских композиторов. Музыка как нельзя лучше дополнила фотографический ряд выставки.

Затем слово взяли префект и мэр города. Они горячо поблагодарили челябинцев и персонально директора государственного исторического музея Владимира Богдановского за предоставленную возможность увидеть всю красоту российской природы.

Как отметил Владимир Богдановский, мероприятие, организованное на самом высоком уровне, стало ярким событием для местных жителей. На открытии выставки присутствовало руководство префектуры Эхимэ и города Мацуяма, собралось также множество сотрудников художественного музея и обычных посетителей. Японцы знакомились с российскими пейзажами с неподдельным интересом, сообщает Челябинское отделение Союза фотохудожников России.