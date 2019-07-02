Первый музыкальный фестиваль «Ариэль-Фест-2019» пройдет… на воде

С 5 по 7 июля в Челябинской области на озере Увильды на территории туристической базы «Омега» пройдет первый Всероссийский фестиваль «Ариэль-Фест-2019».

Это музыкальный фестиваль для любителей живого звука. Сцена будет установлена прямо на воде, зрители же смогут разместиться на песчаном берегу. О программе фестиваля и его участниках рассказали его организаторы на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 2 июля.

Как подчеркнул продюсер фестиваля Гарри Ананасов, у «Ариэль-Фест» есть огромное культурное и просветительное значение как для Челябинской области, так и для всей страны. На площадке под открытым небом выступят около 30 групп различных музыкальных направлений из Челябинска, Москвы, Набережных Челнов, Тольятти, Санкт-Петербурга.

По словам режиссера фестиваля Игоря Ярцева, среди музыкантов ожидаются рокеры, представители фолк-направления, рэп-исполнители. Такого фестиваля в Челябинске еще не было.

Для зрителей мероприятия платное, 200 рублей за все время пребывания на фестивале. Все деньги пойдут на сбор мусора и поддержание порядка на территории. Забронировать домик и палатку можно на официальной странице мероприятия.