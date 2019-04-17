«Пламя Аркаима», рожденное в Челябинской области, получило международное признание

У заповедника «Аркаим» (Челябинская область) - отличные новости. Традиционный ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», который в этом году состоится восьмого июня и станет третьим по счету, вошел в календарь EXARC.

EXARC - это всемирная ассоциации экспериментальной археологии, включающая научные учреждения, индивидуальных исследователей, археологические парки под открытым небом.

«Для того, чтобы мероприятие попало в календарь, необходимо, чтобы оно обладало определенным уровнем аутентичности и соответствия научному подходу в реконструкции. Особая комиссия рассматривает присланные материалы и на основании этого принимает решение о включении того или иного мероприятия в календарь. То, что наша заявка была утверждена, означает признание на международном уровне и высокий статус фестиваля», - сообщает официальная группа заповедника «Аркаим» ВКонтакте.

К участию в этом уникальном фестивале каждый год приглашают самые интересные клубы реконструкции и мастерские. В этом году одним из участников станет мастерская правильных доспехов «Молот» из Липецкой области (город Елец). На «Пламени Аркаима» гости будут представлять кочевников раннего железного века.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в прошлом году фестиваль состоялся 11-го июня. Гости масштабного события совершили увлекательное погружение в далекое прошлое.

Зрители своими глазами увидели рыцарские бои, поучились стрелять из луков, делать каменные орудия труда, сфотографировались на реконструкции колесницы в костюмах жителей Аркаима. Концерт этнической музыки, файер-шоу, ярмарка исторических товаров и многое другое сделали пребывание гостей на фестивале незабываемым.

В прошлом году воины железного века сражались за главный приз «Пламени Аркаима» - меч каролингского типа. Состоялся и турнир лучников, наградой за победу в котором стал длинный тисовый лук. Проходили в 2018-м году и турнир по метанию копья, и конкурс исторического костюма, и исторические состязания со зрителями (метание бревна, прыжки на щит, скандбол, бои на безопасных мечах, перетягивание каната).

В прошлогоднем фестивале примут участие клубы исторической реконструкции, археологи-экспериментаторы и мастера-ремесленники из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Одной из ключевых локаций «Пламени Аркаима» в 2018-м году стала площадка бронзового века.

В этом году фестиваль обещает стать не менее (а может, и более) ярким событием. Организаторы приглашают гостей окунуться в атмосферу великой многотысячелетней истории степи, приобщиться к жизни и быту далеких предков.

«Пламя Аркаима-2019» состоится в поселке Аркаим Брединского района (52°38′50″N, 59°32′39″E). Телефоны для справок: 8 (351) 218-40-30, (351) 218-40-35.

Фото из группы «Пламя Аркаима» ВКонтакте