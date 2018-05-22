Под занавес сезона Златоустовский «Омнибус» выпускает «Пять вечеров»

Златоустовский театр драмы «Омнибус» под занавес сезона пополнит свой репертуар ещё одним новым спектаклем. Над премьерой «Пять вечеров» по пьесе А. Володина работает известный челябинский режиссёр заслуженный работник культуры России Михаил Филимонов.

В течение последних двух лет Михаил Евгеньевич, который хорошо известен челябинским театралам по многим постановкам в академическом театре драмы и в Молодёжном театре, успешно сотрудничает с театром Златоуста. На большой сцене «Омнибуса» им поставлены спектакль «Незабываемый день» В. Катаева и «Вечер русских водевилей» по пьесам В. Савинова «Дайте мне старуху» и В. Соллогуба «Беда от нежного сердца», которые имеют большой успех у зрителей Златоуста.

«Пять вечеров» - это история мужчины и женщины, которые потеряли друг друга после войны на долгие 15 лет. Завертелись в круговерти послевоенной эйфории, радости от победы в той страшной войне, - говорит режиссёр о своём спектакле. - А рядом молодое поколение, которое уже по по-другому строит свои отношения. Камертоном в спектакле звучит мысль: «Только б не было войны».

По мнению главного режиссёра театра заслуженного деятеля искусств России Бориса Горбачевского, выбор пьесы Александра Володина для «Омнибуса» не случаен.

«В 60-е годы, - говорит он, - с именем этого драматурга произошло открытие новой страницы в театральной истории нашей страны. Человек удивительной, сложной судьбы, прошедший войну, сумел в своих пьесах выявить тонкость взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Его пьеса «Пять вечеров» активно идет на сценах театров нашей страны. Появились желание и возможность поставить этот спектакль в нашем театре на малой сцене «Сфера», чтобы напомнить людям XXI века, что в отношениях между мужчиной и женщиной стало теряться главное - чуткое внимание друг к другу и поддержка друг друга. Именно поэтому эта пьеса с ее тихой, человечной интонацией очень нужна сегодня. Она являет нам те отношения, которые постепенно гибнут, исчезают в урбанизации нашего времени».

Вместе с Михаилом Филимоновым над премьерным спектаклем работает художник из Уфы заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов.

Роли в спектакле играют Максим Фаустов, Наталья Каллерт, Дмитрий Степанов, Дарья Петрова, Андрей Плакунов.