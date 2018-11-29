«Подиум д`АРТ» - к Новому году в Челябинске

Областной фестиваль-конкурс театров моды «Подиум д`АРТ» пройдет в Челябинске в первый зимний день, 1 декабря. Пятый раз областной Дом дружбы народов собирает детские творческие коллективы на праздник моды и творчества.

В преддверии зимних праздников организаторы предлагают участникам устроить «Новогодний фейерверк» модных коллекций.

«Задание мы объявили заранее, чтобы у конкурсантов было время подготовиться. В этом году на конкурс будет представлено 15 коллекций. Участники приедут из Троицка, Копейска, Кусы, Сатки, Чебаркуля, Снежинска. По итогам проведения фестиваля-конкурса состоится круглый стол для руководителей театров мод», - прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Областной центр представлен наиболее массово - сразу семь номинантов будут бороться за звание лучших: это постоянные участники фестиваля театр моды «Галина» из дворца «Данко» и гимназия №80, к ним присоединится лицей №142. Дворец пионеров и школьников имени Крупской представит сразу четыре коллекции на суд жюри.

Творческие состязания начнутся в полдень в зале челябинской филармонии. В театрализованной демонстрации моделей выступят как участники детских и молодежных театров мод, так и юные театралы и танцовщики. Самые младшие участники – школьники 5-7 классов, в старшую группу вошли студенты колледжей.

«Жюри предстоит оценить работы по многим критериям. Прежде всего, качество исполнения, оригинальность коллекции и новаторство в использовании технологий и материалов. За время фестиваля мы наблюдали немало креативных коллекций: из бумаги, мусорных мешков, компьютерных дисков. Каждый раз удивляемся изобретательности участников. Уверена, и в этот раз мы увидим что-то необычное», - считает Юлия Лапидус.

Победителей будут определять в трех номинациях: «Лидер», «Надежда», «Мое творчество».