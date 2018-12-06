Премьера челябинских кукольников «Колыбельная для Снегурочки» - спектакль семейный.

В Челябинском театре кукол имени Валерия Вольховского начались репетиции новогодней сказки «Колыбельная для Снегурочки».

«В предстоящую новогоднюю кампанию, - рассказывает руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина, - зрители увидят сказку в формате 3D, предназначенную детям и взрослым. Автор пьесы и художник-сценограф – Захар Давыдов из Санкт-Петербурга, режиссер спектакля – заслуженный артист РФ Александр Борок, художник-аниматор Дмитрий Пристай».

В спектакле будет использована 3D анимация и куклы разных систем. Зрителей ждет настоящая волшебная сказка с чудесами, превращениями, визуальными эффектами и доброй, душевной, мягкой интонацией. «Колыбельная для Снегурочки» - спектакль семейный, он будет одинаково интересен как маленьким зрителям, так и их родителям, бабушкам и дедушкам. Домашнюю, уютную атмосферу сказки усилит и оформление фойе в стиле скандинавского «хюгге», в котором прослеживаются гармония, комфорт, безмятежность и согласие.

Эти мотивы найдут воплощение в домиках-дворцах, на которых уютно расположатся снеговички и ниссе – скандинавские гномы-домовые в красных колпачках, готовые сфотографироваться с маленькими и взрослыми зрителями. Приглушенный свет, легкая музыка, камин и лошадь-качалка создадут ощущение уюта и покоя семейного дома.

А в центре фойе зрителей встретит настоящая живая ёлка, зеленая, пушистая, около которой и состоится новогодняя интермедия с играми и большим хороводом.

Новогодняя кампания в Челябинском театре кукол начнётся 22 декабря и продлится до Старого Нового года. Спектакль «Колыбельная для Снегурочки» заявлен театром на участие в предстоящем областном конкурсе новогодних премьер «Морозко-2018».