Премьера Челябинского Камерного хора – «Звуки бессмертия»

Завтра, 8 ноября, в Челябинске в Концертном зале органной и камерной музыки «Родина» состоится театрализованная премьера Камерного хора «Звуки бессмертия». Перед премьерой режиссёр Олег Хапов и руководитель Камерного хора Ольга Селезнёва расскажут представителям СМИ о работе над новой программой.

О том, как возник:

«11 ноября теперь отмечают многие государства, в том числе и Россия. Это

День памяти или поминовения, День ветеранов, День перемирия. 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. Эту трагедию, когда рухнули четыре империи, погибли и получили увечья миллионы людей со всех континентов, затмила только Вторая мировая война. К этой памятной дате и приурочена большая премьера театрально-концертной программы Камерного хора имени Валерия Михальченко "Звуки бессмертия", - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова.

В программе прозвучат созданные во времена Второй мировой или популярные в то время мелодии, а также современные бардовские песни и великая молитва «Ave Maria» в интерпретации композиторов разных эпох. Артисты хора выступят в этой премьере и в роли чтецов, в их исполнении будут звучать стихи Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого.

Постановку премьеры осуществил известный челябинский режиссёр Олег Хапов. Челябинский Камерный хор тоже не нуждается в представлении. Этот высоко профессиональный и яркий вокальный коллектив объездил с концертами многие города России и Европы, всюду покоряя зрителей исполнительским мастерством и широтой репертуара. Выступления Челябинского Камерного хора с успехом проходили в Италии, Франции, Латвии, Германии, Польше, Чехии.

Начало программы «Звуки бессмертия» в 18:30.