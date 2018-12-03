Премьера спектакля «Пять вечеров» на сцене Челябинской драмы

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова в прошедшие выходные, 1 и 2 декабря, на малой сцене прошла премьера спектакля «Пять вечеров» по пьесе известного драматурга Александра Володина. Автор, проникновенно рассказавший историю двух любящих людей, на долгие годы разлучённых войной, давно признан советским, русским классиком.

Произведения Александра Володина не могут оставить никого равнодушным. Будь это зритель или читатель. Они близки им правдой жизни, живыми чувствами таких же, как они, людей, потому всегда были востребованы на сцене и экране. И потому так необходимы сейчас, когда истинную любовь и верность часто заменяют совсем другие чувства и ценности.

История одной из самых проникновенных пьес Александра Володина началась задолго до этих пяти вечеров, которые через много-много лет соединили разлучённых войной двух любящих и уже не совсем молодых людей. И оказалось, что все эти долгие-долгие годы они остались верны своей любви…

Новая постановка «Пяти вечеров» для зрителей старшего поколения и для актёров -старожилов театра оказалась ностальгической. В своё время спектакль с участием таких больших актеров, как Леонард Варфоломеев и Антонина Готовцева, многие годы пользовался невероятным успехом. Слёзы на глазах народной артистки России Валентины Качуриной, когда она после спектакля поздравляла своих молодых коллег, было тому красноречивым свидетельством. И надо отдать должное постановщику спектакля Денису Хусниярову, который так бережно отнёсся к володинскому тексту и так точно расставил акценты во взаимоотношениях всех персонажей спектакля. Трогательную «лав стори», наполненную живыми чувствами живых людей с их вечным стремлением к простому человеческому счастью, которое и составляет неподдельную правду жизни, зрители приняли благодарными аплодисментами и возгласами: «Молодцы!» Отдавать предпочтение кому-то из исполнителей после премьеры вряд ли стоит. Спектакль ещё должен, как говорят, отыграться, созреть. Но то, что он состоялся, что это достойная работа, что есть слаженный ансамбль хороших актёров – бесспорно.

Для молодого режиссёра Дениса Хусниярова это уже вторая работа на сцене Челябинской драмы. В прошлом году он дебютировал в Челябинске постановкой спектакля «Шинель» по пьесе питерского драматурга Аси Волошиной, написанной по мотивам произведений Гоголя, Белого, Булгакова, Пушкина, Достоевского. Постановка вызвала немало споров среди театралов и театральных критиков. Одни считали это чуть ли не шедевром и открытием, «новым шагом» в творчестве театра имени Н.Орлова, другие называли неудачным экспериментом, чужеродным творческому направлению театра. Так или иначе, но «Шинель» была включена в лонг-лист фестиваля «Золотая маска» сезона 2017-2018годов.

В новом спектакле Дениса Хусниярова «Пять вечеров» заняты артисты: Владислав Коченда (Ильин), Татьян Власова (Тамара), заслуженный артист России Алексей Мартынов, а также Роман Чирков, Екатерина Рожкова, Ольга Рождественская.

Очередной премьерный спектакль «Пять вечеров» можно будет увидеть 9 декабря.