Премьерой и наградами отмечено начало предъюбилейного сезона «Омнибуса»

Старейший на Южном Урале Златоустовский театр «Омнибус» открыл свой 99-й сезон. Ещё не сгладились впечатления от грандиозного праздника, который несколькими днями раньше прошёл на его сцене, - волнующего и яркого финала областного фестиваля «Сцена-2018» .

Церемония награждения победителей смотра проходила с участием губернатора Бориса Дубровского и именитых гостей столицы. Две главные награды получил театр Златоуста за спектакль «На большой дороге». И вот уже новые герои и победители вышли к зрителям, новые поздравления и приветствия прозвучали в зале «Омнибуса».

Премьерой спектакля «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева открылся предъюбилейный год театра. Но перед показом спектакля, как рассказала заведующая литературной частью Светлана Трофимова, состоялось традиционное награждение актёров «Омнибуса» за творческие победы в прошедшем сезоне. Городскую премию «Бенефис» глава городского округа Вячеслав Жилин вручил актрисе театра Валерии Шакировой. Премии от Златоустовской оружейной фабрики получили: Наталья Каллерт – за лучшую женскую роль, Наталья Фаустова – за лучшую женскую роль второго плана, заслуженный артист России Вячеслав Борисов – за лучшую мужскую роль, Андрей Плакунов – за лучшую мужскую роль второго плана. Премии вручали генеральный директор ООО «Златоустовская оружейная фабрика» Валерий Томея и его заместитель заслуженный работник культуры России Олег Гриер.

На открытии сезона присутствовал и секретарь Златоустовской епархии, протоиерей Дионисий. Он поблагодарил театр за участие в проведении Русского Собора и вручил Благодарственные письма директору театра, заслуженному работнику культуры России Александру Романову, главному режиссеру, заслуженному деятелю искусств России Борису Горбачевскому, а также артистам театра, занятым в театральном уроке-спектакле «Иоанн Златоуст», который проходил в рамках Русского Собора, - заслуженному артисту России Александру Антонову, артистам - Наталье Фаустовой, Игорю Вершинину, Ольге Зацепиной.

Пьеса «Квадратура круга» была написана Валентином Катаевым в 1927

году. Через год «умная, талантливая шутка Катаева», как назвал её Станиславский, уже шла в Московском Художественном театре. Позже она завоевала не только сцены многих театров Советского Союза, но и Франции, Греции, Америки, Бразилии.

«Квадратура круга» интересна и сегодняшнему зрителю – она о молодости, любви, способной преодолеть любые препятствия. Артисты «Омнибуса» ярко и эмоционально рассказали зрителям историю двух молодых супружеских пар, точно передав атмосферу стремительно отдаляющихся от нас 20-х годов прошлого века. Почувствовать время помогает и сценография, и костюмы, и музыка, и пластические номера. Об этом в театральной книге отзывов написали благодарные зрители..

Над спектаклем работали: режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств России Борис Горбачевский, художник – заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств республики Башкортостан Виктор Хлыбов (г. Уфа), художник по костюмам – Лилия Файзулина, балетмейстер – Виктория Пестова.