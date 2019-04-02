Проект #ТеатрПространствоСвободы стал необходимым для культуры Челябинской области

В Челябинске, в Выставочном зале Союза художников РФ продолжает удивлять, радовать и объединять поклонников и служителей сценического искусства уникальный проект #ТеатрПространствоСвободы. Созданный в прошлом году по инициативе министерства культуры области и двух творческих союза - художников и театральных деятелей - он становится всё более необходим, так как даёт невероятный простор и стимул для поисков и экспериментов буквально всех театральных коллективов области.

Уже прошлый год в Челябинске вполне можно было назвать Годом театра, который сегодня успешно продолжается. В этот раз проект #Театр Пространство Свободы открылся в День кукольника (21 марта) и главной его акцией стала выставка театров кукол Челябинской области «Театральное Зазеркалье».

В прошлом году все театральные события проходили в Выставочном зале в интерьере грандиозной областной выставки театральных художников. Нынешний простор самых разных театральных проявлений обрамлен фантастической и трогательной атмосферой волшебного и мудрого искусства. И зрители ежедневно после спектакля, концерта, театрального урока, мастер-класса или творческой встречи могут лучше познать этот многосложный кукольный мир благодаря экскурсиям, которые глубоко и остроумно проводит куратор выставки Александр Малышев, ведущий актёр Челябинского театр кукол имени Валерия Вольховского.

Прошедшие две недели фестивального проекта и выставки оставили немало ярких впечатлений от встреч со служителями театра, представивших свои новые произведения, проекты или опыты. Особое признание получили у театралов московский гость челябинских кукольников – «Снеговик», спектакль Центрального театра кукол имени Сергея Образцова, которым и открывалась театральная программа выставки. Порадовала своей премьерой «Дети Ноя» созданная в прошлом сезоне Новая театральная студия Алексея Тетюева. Открытием стал «Путешественник с картиной», моноспектакль журналиста «Вечернего Челябинска» Андрея Ваганова, одновременно выступившего в роли драматурга, режиссёра и актёра. Свой опыт он совсем недавно успешно представил в Москве. Пронзительной искренностью и глубокой любовью к рассказам Редьярда Киплинга покорил зрителей актёр Челябинского театра драмы Олег Барышев, показав свой моноспектакль «У черты» и тоже представ в нескольких ипостасях– актёра, режиссёра, музыкального оформителя. Незабываемы и те два часа, что взрывали зал смехом, овациями и криками «браво» вокальные спектакли, бурлески, скетчи, шутки, исполненные хорошо известным талантливым ансамблем «Трио Трое» - ведущими актёрами Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» - Юлией Гусевой, Вохобжоном Азимовым и Андреем Иодловским.

По 21 апреля продолжится театральное путешествие по Зазеркалью, обещая не менее интересные встречи и незабываемые впечатления и на этой неделе. Сегодня (2 апреля) на импровизированную театральную сцену Выставочного зала CX РФ с двумя работами выйдет Молодёжный театр Челябинска. После читки пьесы «Чёрный апельсин» Даны Сидерос он покажет премьеру спектакля « Душа подушки» в постановке Сергея Черепанова. Завтра (3 апреля) со спектаклем «Как Емеля щуку изловил» и с мастер-классом по песочной живописи выступит Челябинский муниципальный театр «Скарабей». Театр современного танца представит 5 апреля спектакль «Народное видение». А 6 апреля многочисленные поклонники творчества ныне известного столичного актёра, режиссёра, драматурга и поэта Сергея Плотова (в прошлом ведущего актёра и режиссёра Челябинского театра кукол) с нетерпением ждут продолжения его потрясающе прошедшего в прошлом году творческого вечера. И очередного участия в качестве председателя жюри второго областного фестиваля театральных капустников «Чугунок», гала-концерт которого состоится в театре «Манекен» 8 апреля.

Все вечерние мероприятия проекта #ТеатрПространствоСвободы проходят в Выставочном зале Союза художников в19-00.