Прослушивание музыкантов в симфонический оркестр Челябинска начнут струнники

С 4 по 8 июня в Челябинске состоятся прослушивания музыкантов для набора в новый симфонический оркестр. Более 80 претендентов сыграют конкурсную программу на сцене концертного зала имени Прокофьева. В жюри приглашены профессора Московской и Петербургской консерваторий.

Планируется, что в состав нового коллектива Челябинской филармонии войдет около 70 музыкантов, включая артистов камерного оркестра «Классика». По словам художественного руководителя и дирижера будущего оркестра Адика Абдурахманова, если в результате прослушиваний удастся набрать 40 талантливых инструменталистов, это будет наилучший результат.

Сегодня и завтра на сцену выйдут струнники – скрипачи, альтисты, виолончелисты и контрабасисты из разных городов России. В конкурсную комиссию приглашен доцент Московской консерватории, артист оркестра «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета Роман Балашов (альт). Председатель жюри – Адик Абдурахманов.

В первом туре участники конкурса исполнят сольную программу на 10-15 минут. Второй тур – чтение с листа нескольких заранее указанных оркестровых партий, а также исполнение оркестровых соло для претендентов на места концертмейстеров.

6 июня на сцене филармонии выступят претенденты в группу деревянно-духовых инструментов, 7-8 июня – исполнители на медно-духовых и ударных инструментов. Оценивать игру конкурсантов будут профессор Петербургской консерватории Андрей Казаков (кларнетист, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов), Вячеслав Прокопов – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных (трубач, заведующий кафедрой медно-духовых инструментов) и солист Уральского академического филармонического оркестра (тромбон), доцент Уральской консерватории Юрий Иванов.

Напомним, что разговор о необходимости создания в Челябинске оркестра шел на протяжении десятков лет. В последние годы об этом не раз заявляли известные российские музыканты Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Денис Мацуев. Решение экс-руководителя Челябинской области Бориса Дубровского о создании симфонического оркестра поддержал врио губернатора Алексей Текслер.