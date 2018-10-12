Пушкинские сезоны в Челябинске завершит лицейский бал

В Челябинске грядет лицейский бал. Традиционная молодежная встреча, посвященная дню Царкосельского лицея, с которым тесно связана судьба великого поэта Александра Сергеевича, завершит Пушкинские сезоны-2018.

Праздник под названием «Лицейских дней счастливый миг» начнется в библиотеке имени Пушкина в 16 часов 30 минут 18 октября. Вечер обещает стать по-настоящему увлекательным.

Главное событие - бал в стиле XIX века, который пройдет при поддержке и содействии студии исторического танца «Гаттака». Также в программе праздника - книжная выставка «Молодость - великий чародей», художественная экспозиция и дефиле исторических костюмов театра моды копейского филиала челябинского техникума текстильной и легкой промышленности, фанты и другие бальные игры, викторины, конкурсы и Пушкинское чаепитие.

Творческий проект «Пушкинские сезоны» стал визитной карточкой челябинской библиотеки, носящей имя гения русской поэзии. Проект традиционно начинается в день памяти Александра Сергеевича, продолжаются Пушкинским праздником шестого июня, в Пушкинский день России, и завершаются осенним лицейским балом к 19 октября.

Как отмечают в библиотеке, вход на вечер бесплатный - по предварительной записи.

Справки по телефонам: 264-76-41, 264-75-19. Электронный адрес: 24021953@mail.ru.