«Радянска Украина» придет в Пласт со смачным салом и театральными варениками

В Пласте (Челябинская область) в субботу, 15-го июня, состоится областной фестиваль украинской национальной культуры «Радянска Украина». В этом году основной темой события стал Год театра в России.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Доме дружбы народов России, из представленных на празднике, посвященном произведениям Гоголя, блюд жюри выберет «самый театральный вареник» и «смачное сало в картинках», а также лучший национальный уголок -украинскую хату, определит лучшую народную и современную украинскую песни и лучший украинский танец.

К участию приглашаются солисты и творческие коллективы в возрасте от 16-ти до 70-ти лет, представители украинских объединений и члены их семей. Главными критериями оценок станут следование народным традициям в исполнении вокальных и танцевальных произведений, а также уровень профессионализма исполнения и наличие у выступающего национального костюма. Также состоится конкурс вышивки портретов гоголевских персонажей «Золотые пяльцы».

Участниками фестиваля станут солисты и вокальные ансамбли, а также коллективы национально-культурных центров Челябинска и области. По словам организаторов, ожидается приезд гостей и из республики Башкортостан.

Состав жюри еще определяется, но уже известно, что в него войдут деятели культуры и искусства и вокалисты. По результатам конкурса все победители будут награждены дипломами и памятными призами.

Фото Дома дружбы народов