Разгадать тайну Гоголя в библиотеке Пушкина

Пушкинская библиотека Челябинска в пятницу, 19 апреля, приглашает всех любителей классики, тайн и загадок принять участие в расследовании тайны великого писателя и мистика Николая Васильевича Гоголя.

Челябинцам предлагают отправиться в путешествие по основным местам следствия: прогуляться по Невскому проспекту, погостить у помещиков из «Мертвых душ», стать экспертами в литературно-медицинском расследовании, окунуться в народные гулянья на хуторе близ Диканьки, остаться в живых после квеста по повести «Вий» и поставить яркую огненную точку в этом таинственном деле великого классика.

Ощутить магию произведений известного мистика в Год театра помогут партнеры «Библионочи-2019» - театр песочной живописи и теней «Скарабей», Новый Художественный театр, Камерный театр и Плейбэк театр «Абажур».

Всех участников расследования центральная библиотека имени Пушкина ждет у себя в гости в 18.00 по адресу: улица Коммуны 69/Свободы 60 (телефоны: 264-64-21, 264-24-42). Вход свободный.