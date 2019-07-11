Региональный Миндортранс проводит конкурс «В объективе — дорога»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявляет о начале приема заявок на участие в фотоконкурсе. Организаторы ждут работы южноуральцев до 10 августа.

Романтический образ дороги издавна вдохновляет людей на творчество. «Зимняя дорога» в картинах Саврасова, «Дорога в облака», воспетая Евгением Хавтаном и группой Браво, «О красном вечере задумалась дорога...» Сергея Есенина...

А представьте себе красоту дороги, отраженную в объективе фотоаппарата!

Челябинскую область охватывает множество дорожных нитей: от тенистых лесных тропинок до широких транспортных магистралей. Жаркий июль — время разгара дорожных работ и пышной красоты уральской природы. Мы предлагаем всем желающим попробовать в этом месяце увидеть и запечатлеть образ дороги, соединяющей города и поселки, сердца и души. А может быть это будет простой утренний маршрут на работу?.. Фантазия безгранична!

Творческие работы принимаются в следующих тематических группах:

- «Дорога большого города»;

- «Дорожный пейзаж»;

- «Дорожный ремонт».

Фотографии в электронном виде вы можете прислать на адрес:press@mindortrans74.ru

Работы в печатном виде принимаются по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 77, каб. 104.

Мы ждем ваших работ начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 10 августа!

Подробнее о правилах проведения конкурса читайте в Положении.