Репертуар челябинских театров пополнят 39 новых постановок

В ближайшее время, март – апрель, зрители увидят три премьеры: в Молодежном, Камерном и театре драмы имени Орлова. Всего 39 новых названий появится в театральной афише в течение года. Это больше, чем в прошлом году, когда премьерных показов было 35.

23 марта в Молодежном театре сыграют сказку «Душа подушки», в апреле сразу два театра представят зрителям свои работы: 5 апреля на премьеру спектакля «Не уходи» приглашает Камерный театр, 21 апреля антикризисную комедию «Бешеные деньги» по пьесе Островского сыграют в академическом театре драмы. В течение года каждый театральный коллектив подготовит по 4-7 новых работ. Лидером по количеству станет челябинский театр драмы, сыгравший в феврале нашумевшую премьеру «Номер шесть».

«После Островского в мае мы выпустим спектакль на военную тему ко дню Победы, закроем сезон постановкой «Время женщин», на основе одноименного романа, в новом сезоне планируется пьеса Горина «Королевские игры», музыкальный спектакль и новогодняя сказка», - рассказала директор театр драмы им. Орлова Елена Петрова.

По шесть постановок запланировали челябинский театр оперы и балета и златоустовский «Омнибус», пять премьер пройдет в театре кукол, по четыре новых спектакля появятся в репертуаре Камерного театра и филармонии.

При этом наибольшую сумму на постановочные расходы получил театр оперы и балета – 24 миллиона рублей. Самые скромные расходы у «Омнибуса» - четыре миллиона.

«В прошлом году губернатор Борис Дубровский выделил на новые спектакли 50 миллионов рублей. Все театры открывали новый сезон премьерными работами, и к новому году сделали яркие, красочные постановки. Это отразилось на посещаемости и сборах, которые увеличились на 20 процентов. В этом году сумма субсидии увеличилась до 68 миллионов. Будем ждать новых, ярких работ», - прокомментировал министр культуры области Алексей Бетехтин.