Режиссер из Питера ставит в Озерске премьерный спектакль
Культура
Сегодня, 14:59
Автор: 
Виктория Олиферчук

В театре кукол «Золотой петушок» начались репетиции нового спектакля «Румпельштильцхен», премьера которого состоится в новом, 68-м сезоне.

Волшебную историю о приключениях в сказочном замке ставит номинант национальной премии «Золотая маска», приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожко.

Окончила Ярославский театральный институт по специальности «актер театра кукол» в, СПГАТИ по специальности «режиссер театра кукол». В 1996−2003 актриса Ярославского театра кукол. Поставила около 40 спектаклей в разных городах. В 2013 году номинировалась на премию «Золотая маска» со спектаклем «Русалка Света из деревни Перемилово».

В Озерск Светалана попала по приглашению главного режиссера театра «Золотой петушок» Дмитрия Ерохина.

Перед тем, как приступить к постановке режиссер изучила несколько версия известной сказки, чтобы найти для маленьких детей выразительные средства, которые увлекут зрителя, удержат его внимание.

 «Часто сказки для детей воспринимаются как средство убаюкать ребенка, отвлечь его. Новый спектакль удивит зрителей, в этом я даже не сомневаюсь. Превращение порока в добродетель, хитросплетения сюжета, обнаженность чувств заставят неотрывно следить за происходящим», - уверена директор озерского театра Юлия Клепикова.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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