Рожденная в столице Южного Урала «Кармен» покорила южнокорейского зрителя

Челябинский театр оперы и балета вернулся с гастрольного тура по Южной Корее, где с успехом представил концертную программу «Кармен».

Города Сеул, Чунчон, Пхохан и Канын покорили солисты Гузелья Шахматова, Ярослав Кожевников, Евгений Бовыкин, оркестр под управлением Евгения Волынского и артистка театра «Новая Опера» Анастасия Лепешинская.

«Публика в Южной Корее феноменальная, - рассказал директор оркестра Валерий Михель. - Мы выступали перед многотысячной аудиторией, и после каждого концерта зал взрывался бурными аплодисментами. Зрители не хотели нас отпускать, кричали «Браво!», дирижера шесть раз вызывали на поклон».

В Сеуле концерты прошли в зале, занимающем шесть этажей 555-метрового небоскреба «Lotte World Tower». Помещение отличается уникальной акустикой и качественно оборудованной сценой для полноразмерного оркестра. На концертах челябинского театра в зале «Lotte concert hall», рассчитанным на 2000 зрителей, свободных мест не было.

Для коллектива театра это уже вторая поездка в Южную Корею по приглашению крупнейшей телерадиокомпании CBS. Три года назад оркестр выступал в столице с программой, посвященной творчеству Петра Чайковского.

«После завершения тура директор по концертной деятельности CBS Соломон Ли поблагодарил артистов за блестящее исполнение. Он слышал нас три года назад и сказал, что уровень профессионального мастерства оркестра очень вырос», - отметил Валерий Михель.

Представители CBS также выразили желание продлить сотрудничество с Челябинским театром оперы и балета, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью ЧГАТОБ имени Глинки Анастасия Черкас.