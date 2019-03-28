«Сеанс гипноза» в челябинском театре драмы

В театре драмы имени Орлова 22 мая состоится спектакль «Сеанс гипноза» с Олесей Железняк, Андреем Ильиным и Даниилом Спиваковским в главных ролях.

Спектакль «Сеанс гипноза» о том, что даже в самой образцовой семье есть свои «скелеты в шкафу». В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизёром, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.

Культовый российский драматург Василий Сигарев, которого сравнивают с Шукшиным и Вампиловым, молодой режиссёр Георгий Цнобиладзе – ученик легендарного Льва Додина и питерский художник Александр Храмцов – лауреат премии «Золотой софит» – авторы новой серьёзной комедии.

Купить билеты на спектакль можно на сайте и в кассах города.