Сегодня в Челябинске юбилейный концерт Анатолия Кролла
Сегодня, 26 апреля, в концертном зале имени Прокофьева в Челябинске состоится большой праздничный концерт, посвящённый 75-летию выдающегося джазового музыканта, композитора, народного артиста России Анатолия Кролла.
В большой концертной программе с символическим названием «Анатолий Кролл – 75: юбилей в стиле джаз!» чествовать своего друга и коллегу будут известные челябинские исполнители и коллективы: «Уральский диксиленд» народного артиста России Игоря Бурко, ансамбль Георгия Анохина «L-band», заслуженный артист России Станислав Бережнов, квартет Валерия Сундарева, пианисты Александр Немцев, Алиса Рогулина, джаз-трио «Интуиция», вокальный ансамбль «Мировые песни» (худ. руководители Владимир Батраков и Светлана Андриянова), солисты детской джазовой студии «Baby-Jazz» (худ.руководитель Георгий Анохин), оркестр «Флейты Челябинска» (рук. Юлия Полуротова), певица Анастасия Иванова.
Сам Анатолий Кролл предстанет на праздничном концерте как виртуозный пианист-солист малых джазовых составов. Начало концерта в 18. 30.