Снимки первомайских демонстраций из фотоархива выложены на сайте Исторического музея

Наверное, только в Советском Союзе первомайские праздничные демонстрации несли такой могучий заряд позитива. Это на Западе маевки заканчивались битьем витрин, возведением баррикад и приводами в полицию! А у нас — воздушные шары, детишки на плечах у родителей, белозубые улыбки, зычные здравицы из репродуктора, которые хором подхватывали марширующие колонны, состоящие сплошь из представителей рабочего класса, инженерно-технических работников и творческой интеллигенции.

Все это есть на снимках хроникеров эпохи: Е.Ткаченко, Е. Лебедевой, А. Ходова, М. Петрова, А. Колющенко и Г. Лунина. Все это можно увидеть в подборке первомайских снимков, выложенных на сайте Исторического музея.

Но фотообъектив бывает беспощаден. Видно, что демонстрации 1957 года совсем не такие, какими они стали 20 лет спустя. И уж совершенно иные люди выходят на площадь Революции, к примеру, в 2007 году.

В советское время портреты вождей с каждым годом — все крупнее, лозунги на транспарантах — все более странные: «Комсомол — боевой резерв КПСС». Для нынешних молодых этот лозунг звучит как абракадабра. А тогда ничего, нормально. Хотя резервы уже иссякли, остались только красные флажки в наивных детских ручках и громадные белые буквы на кумаче.

Ну, а после 1987 года и на транспарантах сплошная крамола: «Повышать зарплату, а не квартплату», «Студентам — достойную стипендию» и прочие возмутительные требования. Не поленитесь, просмотрите эту первомайскую фотохронику 1957-2016 от начала до конца. Пытливому человеку эти фотографии расскажут больше, чем любой учебник истории — ведь фотообъектив врать не умеет.

Фото: Е.Ткаченко, Е. Лебедева, А. Ходов, М. Петров, А. Колющенко, Г. Лунин.