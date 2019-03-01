Соло на фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА»: три образа для одной актрисы, режиссер в роли дирижера

В первый день весны, 1 марта, на челябинском фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» будут представлено два моноспектакля. Свои работы представят хозяин фестиваля, Новый художественный театр, и гости из Белоруссии.

Сразу три пьесы Нины Мазур объединили в спектакле НХТ «Триптих для одной актрисы». Ксения Бойко предстанет перед публикой в трех образах – Медеи, леди Капулетти и Джакомины. Три разных женских истории объединены единой темой – темой материнства. Зрители увидят не только три женских образа, но и три театральных жанра – трагедию, драму и комедию.

Эстафету второго дня подхватит Минский областной драматический театр. Спектакль «Дирижер» посвящен всемирно известному дирижеру и виолончелисту Мише Кацу, обладателю медали пяти континентов ЮНЕСКО и золотой медали Всемирной лиги общественного благосостояния. Кстати, у маэстро Каца с Белоруссией особые отношения: в конце 90-х он руководил Белорусским симфоническим оркестром.

В основе спектакля лежит одноименная пьеса израильского драматурга Леона Агулянского. Пьеса интересна в первую очередь глубиной постижения творческого пути человека, у которого далеко не все гладко складывалось в жизни. Хотя спектакль посвящен конкретному человеку, автор выводит собирательный образ большого художника, противостоящего стереотипам и штампам, тьме общественного сознания и коллективного мышления.

Этот спектакля в жанре монодрамы поставил и исполняет художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валерий Анисенко, известный не только как театральный режиссер, но и как постановщик художественных телефильмов ("Охота на последнего журавля" по повести А.Жука (1986), "Крик чайки" А.Осипенко (1984), "Привидение" Н.Араховского (1991) Им созданы также документальные видеоленты "Черная быль Беларуси" (1990), "Кадиш" (1992), "Мой Эдинбург" (1996)). Премьера спектакля прошла год назад в г. Молодечно.

Фото предоставлено минкультом региона