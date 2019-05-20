Состоялся областной фестиваль «Город играет джаз»

Копейск (Челябинская область) в минувшее воскресенье, 20-е мая, окунулся в атмосферу «ревущих 20-х» - в местном Доме культуры имени С.М. Кирова состоялся третий областной фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Город играет джаз», участие в котором приняли 195 человек.

Народный коллектив ВИА «Копейск-ретро» и духовой оркестр стали лауреатами первой степени. А обладателем Гран-при за виртуозность исполнения в этом году стал инструментальный джазовый ансамбль «BandOz» МУ «ЦКС» Народного дома.

Как отмечают в пресс-службе администрации Копейска, на протяжении всего фестиваля ощущалась свобода ритма, которая пробуждала у исполнителей чувство легкости, расслабленности и беспрерывного движения вперед. Выступая на одной сцене с классическими джазовыми композициями, некоторые музыканты импровизировали и обыгрывали аккорды известных песен в стилях джаза.

Выступление конкурсантов оценивали заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Уральского духового оркестра Челябинской государственной филармонии Игорь Ежов; заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов ЮУрГИИ имени Чайковского Александр Гейнеман руководитель музыкального портала CHELMUSIC, музыкальный продюсер, композитор Евгений Поляков и специалист инструментального и вокального-хорового жанров ЧГЦНТ Регина Биушева.