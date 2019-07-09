Сотрудники Челябинской филармонии награждены почетными званиями и стипендиями Правительства РФ

Артисты и административные работники Челябинской филармонии получили новые звания и награды. Директор концертного зала органной и камерной музыки «Родина» Ирина Андреева удостоена звания заслуженного работника культуры России. Двоим молодым солистам филармонии назначена стипендия Правительства РФ.

Директор концертного зала органной и камерной музыки «Родина» Ирина Андреева работает в филармонии более 10 лет. Профессиональный музыкант и талантливый руководитель, Ирина Андреева значительно расширила «географию» гастролирующих в Челябинске органистов. Большую работу провела по организации крупных международных фестивалей — «Джаз на большом органе», «Хоровые ассамблеи», «Орган без границ», «Фрау орган». Популярны у жителей и гостей Челябинска «Вечерние экскурсии по органному залу», которые Ирина Александровна проводила в старом здании органного зала на Алом поле, и уже 5 лет ведет в «Родине». В реконструкцию зала органной и камерной музыки «Родина» Ирина Андреева внесла просто огромный вклад. Она активно участвовала в разработке проекта, тесно сотрудничая со всеми, кто демонтировал, перевозил, вновь собирал, модернизировал и настраивал орган; реставрировал уникальные люстры и делал мебель, создавал микроклимат и акустику в новом зале.

Двое молодых артистов филармонии, Максим Полюдов (Государственный ансамбль танца «Урал») и Юлия Семенова (сопрано) стали обладателями стипендии Правительства России. Она присуждается молодым (до 35 лет) деятелям искусства и культуры на основании Указа Президента РФ и призвана содействовать созданию новых произведений исполнительского и других видов искусств.

Максим Полюдов — один из ведущих артистов ансамбля танца «Урал», в прошлом выпускник детской хореографической студии при ансамбле. Он любим и узнаваем публикой. Замечательные природные данные, высокая танцевальная и трюковая техника, большая работоспособность практически сразу определили его в программах «Урала» как солиста. Кроме работы в ансамбле, Максим работает с детьми как педагог.

За плечами у сопрано Юлии Семеновой, яркой и талантливой девушки родом из Копейска — опыт работы выступлений с европейскими оркестрами, множество побед в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Она концертировала во Франции, Италии, Финляндии, Болгарии, многих городах России. В 2007 году певица стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодёжи президента России Владимира Путина. А еще Юлия – молодая мама троих детей, которая успешно совмещает семейную жизнь и труд музыканта, сообщает пресс-служба филармонии.