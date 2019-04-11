Спектакль челябинского музея откроет фестиваль «THEATRUM 2019» в Москве

Постановка «Я на границе тебя, Ты на границе меня» была создана полгода назад для IV фестиваля «Дебаркадер» Государственного исторического музея Южного Урала. А теперь она приглашена на престижный фестиваль в столицу России.

На сайте российского национального фестиваля «Золотая Маска» появился список спектаклей-участников всероссийского фестиваля «THEATRUM 2019», который пройдет в Москве с 31 мая по 4 июня. Этот фестиваль — часть одноименного музейно-театрального проекта «Золотой Маски» и Благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Сотрудничество музея и театра представляет интерес как свидетельство изменения культурной парадигмы, социокультурной миссии как музея, так и театра, и их отношений с публикой. Такие проекты являются также способом работы с исторической памятью, когда сухой факт превращается в живую историю и связывает прошлое с настоящим…» – утверждают организаторы фестиваля. Он включен в программу форума «Музейный гид», который Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит в рамках международного фестиваля «Интермузей-2019».

В афише «THEATRUMa 2019» — спектакли «Двоица» (его представляет Третьяковская галерея), «Пермские боги» (Пермская художественная галерея), «УралмашGO» (Музей истории Екатеринбурга), «Восстание» (Томский областной краеведческий музей), «Родная мать» (архитектурно-этнографический музей Семенково» Вологодской области)…

А в день открытия, 31 мая, будет сыгран спектакль-путешествие «Я на границе тебя, Ты на границе меня». Он был создан в стенах Государственного исторического музея Южного Урала и полгода назад открыл театральную программу IV фестиваля современного искусства «Дебаркадер». На основе писем военных лет, хранящихся в собрании музея, драматург Егор Черлак написал пьесу о любви и разлуке, войне и тыле, отчаянии и надежде вопреки всему.

Режиссер спектакля Олег Хапов и художник Ольга Гражданкина сделали зрителей спектакля соучастниками действия (никаких театральных кресел, их заменили видавшие виды чемоданы, с которыми зрители перемещаются с одной игровой площадки на другую). Двух главных героев сыграли без слов танцовщики Челябинского театра современного танца Влад Морозов и Елена Пришвицына («за кадром» их озвучили актеры Челябинской драмы Денис Кирш и Алла Несова).

В Москве после каждого спектакля предполагается обсуждение, в котором будут участвовать авторы постановки и ведущие театральные критики столицы. Информация о том, на какой площадке пройдет челябинский спектакль, появится позже, а еще больше сведений о фестивале «THEATRUM 2019» можно найти на сайте «Золотой Маски».

Фото: А. Гольянов, В. Жирохов, Ю. Боровикова