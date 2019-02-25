Спектакль "Как попасть в Рай?" покажут в Челябинске

Комедию с с элементами триллера и мистификации «Как попасть в Рай?» покажут 25 марта в челябинском ДК ЖД.

Однажды три незнакомых друг с другом человека отправляются каждый по своим делам и пересекаются в одной точке. Их там никто не ждет, но и вырваться оттуда невозможно. Три абсолютно разных личности по воле злокозненного фатума оказываются в одних и тех же обстоятельствах. Что они предпримут, как сложатся их отношения?

Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то посмеется над невероятными приключениями героев

Режиссер-постановщик – Сергей Астахов. В ролях: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков, Ольга Балль. Художник –сценограф и художник по костюмам – Юлия Акс.

Билеты можно приобрести на сайте.