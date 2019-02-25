«Страница 19»: в Челябинске определят лучшего чтеца среди старшеклассников

Челябинске старшеклассники сразятся в финале регионального этапа чемпионата России по чтению вслух «Страница 19».

Талантливые чтецы в возрасте от 14 до 17 лет, победители отборочных туров, встретятся в центральной библиотеке имени Пушкина первого марта. По правилам чемпионата, узнать, что предстоит декламировать, можно только перед выступлением. На чтение каждого литературного отрывка дается по одной минуте. За это время чтецы продемонстрируют свое мастерство в чтении русской, зарубежной литературы и поэзии. Оценивать участников в финале будет жюри, в состав которого войдут деятели культуры и искусства и писатели.

Как сообщает Пушкинская библиотека, Челябинск присоединился к участникам чемпионата России, учредителем которого выступает межрегиональная федерация чтения, впервые. Проект второй год подряд получает грант президента РФ на развитие гражданского общества, что позволяет организаторам расширять географию участников. В сезоне 2018-2019 отбор пройдут более ста тысяч старшеклассников из 41-го региона России. Как поясняют в библиотеке, «19» - это не номер конкретной страницы, а год проведения соревнования. За время своей истории были проведены «Страницы» под номерами 15, 16, 17 и 18.

Пройдя региональные отборочные туры, победитель представит регион на всероссийском полуфинале и получит приглашение стать участником главного события чемпионата - традиционного суперфинала в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ, который состоится во время проведения книжного фестиваля «Красная площадь».

Главный приз - триста тысяч рублей и звание чемпиона России по чтению вслух среди старшеклассников.