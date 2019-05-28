Сумки из кожи бизона, щетки из игл дикобраза. Исторический музей воссоздал быт североамериканских индейцев

Завтра, 29 мая, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность». На выставке будет более 200 предметов.

В экспозиции будет представлена коллекция материалов и предметов, собранная за 30 летний период художником из Краснодара Игорем Гуровым. Это военные и ритуальные одежды представителей различных племён конца XIX - начала XX вв., мужские и женские костюмы из замши и перьев, расшитые иглами дикобраза и бисером, детские игрушки и предметы шаманских культов.

На выставке можно будет увидеть конское снаряжение и упряжь как индейцев, так и ковбоев, а также индейское жилище – типи. Кроме исторических артефактов, будет представлена современная культура современных фестивалей - пау-вау и изделия современных мастеров из индейских резерваций США и Канады. Большое количество исторических фотографий дополнят выставку.

Самым заметным экспонатом станет традиционное переносное жилище индейцев – типи. Эта своеобразная палатка раньше делалась из выделанных и сшитых особым образом кож. Таким полотнищем накрывали конусообразную конструкцию из длинных шестов, связанных вверху. Среди экспонатов есть сумки из кожи бизона и оленя. Для их украшения использованы иглы дикобраза, бисер, раковины каури, металлические конусы. Хвост и иглы дикобраза шли на изготовление щеток для волос. Экспонируются щетки начала XIX века, сделанные индейцами племен шайенны и лакота.

Автор выставки Игорь Иванович Гуров родился на Дальнем Востоке в семье офицера. С раннего детства рисовал и занимался прикладным искусством, что определило дальнейший выбор профессии художника. Встречи с коренными жителями Дальнего Востока, охотниками и звероловами Севера вызвали интерес к традиционным культурам. В этот же период в руки Игоря попал индейский головной убор из орлиных перьев, привезённый кем-то из знакомых из США, который и положил начало коллекции. Благодаря связям с людьми, увлечёнными миром американских индейцев, и с самими индейцами, художник неоднократно побывал в Европе и США, где и пополнял коллекцию. Он сам создавал вещи для индейских танцевальных и церемониальных нарядов. Игорь Гуров — член Союза художников России, является частым участником российских и международных фестивалей индейского искусства и культуры, которые проводятся в России более 35 лет. Выставка экспонировалась в различных музеях Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области и других регионах России.