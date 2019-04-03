Свой профессиональный праздник работники культуры Южного Урала отметят в этот раз в Троицке. Праздничная программа рассчитана на два дня – 4,5 апреля. В торжествах примут участие представители правительства области, министерства культуры, руководители управлений культуры муниципальных образований Челябинской области, сотрудники областных учреждений культуры и искусства.

В программе запланирована встреча с главой города, чествование лучших работников культуры Челябинской области и большой праздничный концерт, которые пройдет детской школе искусств №1, недавно отремонтированной. По традиции главе муниципалитета Александру Виноградову вручат памятный знак.

Напомним, областной праздник «Культура Южного Урала» проводится в территориях с 2012 года по инициативе министра культуры региона Алексея Бетехтина. За это время удалось объехать семь территорий, в том числе Копейск, Магнитогорск, Сатка, Кыштым, Сосновский и Увельский районы. Троицк принял эстафету от Пласта.

Главной составляющей праздничного вояжа станет экскурсионная программа, в ходе которой гости познакомятся с жизнью города, его достопримечательностями, памятниками культуры.

«Мы давно уже отошли от традиционной формы отчетности с докладами и круглыми столами, тем более, что не далее, как 27 марта, прошла коллегия министерства, где были подведены итоги работы за прошедший год. Дни культуры, это прежде всего возможность выйти «в народ», посмотреть как живут и работают в территориях, какие есть проблемы, чем гордятся. Увидеть реальные результаты не на бумаге, а на деле», - считает министр культуры области Алексей Бетехтин.

За два дня участники посетят 15 объектов. Знакомство с городом начнется на Троицкой ГРЭС. В планах посещение двух библиотек, оборудованных в соответствии с новыми веяниями, с лофт пространствами, интерактивными программами. Гости побывают в Свято-Казанском женском монастыре, соборе Святой Троицы, местной епархии, медресе и мечети.

Финальной точкой станет интерактивное мероприятие – реконструкция бунта на Пугачевской горе.