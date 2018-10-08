Свой юбилей театр НХТ Челябинска открывает парадом лучших спектаклей

Сегодня, 8 октября, в Новом художественном театре Челябинска большое семейное торжество. Открывая новый сезон, известный творческий коллектив отмечает 25-летие своего Дома.

К этому юбилею приковано внимание не только театральной общественности Уральского региона. НХТ хорошо известен далеко за его пределами и справедливо пользуется международным признанием и любовью. Театр-дом, Театр – семья, Театр- лаборатория – в этом смысл, художественная и нравственная программа НХТ. Именно так воспринимают театр, руководимый талантливым режиссёром Евгением Гельфондом и молодым директором Антоном Токаревым, зрители, критики и сами актёры.

Задолго до знаменательного события в адрес юбиляра стали поступать поздравительные телеграммы и видео- приветствия от коллег из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня они прозвучат вместе с признаниями собратьев по сцене и самых близких друзей театра. А ещё будут в праздничной программе остроумные капустники и яркий интерактивный концерт, который даст зрителям счастливую возможность открыто высказать театру и актёрам свои искренние чувства.

За четверть века, пережив многочисленные переселения и чудовищные бытовые проблемы, коллектив ни разу не отступил от своих жизненных и творческих принципов. Наперекор всем невзгодам и трудностям он обрёл неповторимое лицо и занял видное место в театральном пространстве не только родного города, но и России, и даже зарубежья. Тому свидетельство многочисленные награды престижных российских и международных фестивалей и конкурсов. А также уникальные проекты, автором и организатором которых является НХТ. Это выросшие из статуса областных два фестиваля – региональный фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени В.И. Милосердова, который в юбилейные дни будет проводиться уже в седьмой раз, и в пятый раз прошедший Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА», благодаря которому НХТ принят в Международный институт театра при ЮНЕСКО.

На следующий день после торжества, 9 октября, НХТ начнёт показ десяти своих лучших спектаклей. Откроет юбилейную афишу спектакль «Гроза», за два года существования принёсший театру не одну награду. До 27 октября зрители увидят знаменитых «Бесов», «Женскую гримёрку», «Нос в белую ночь», «Светлые души», детскую сказку «Жила-была Сыроежка», а в день открытия регионального фестиваля-конкурса имени В.И.Милосердова (26 октября) на сцену НХТ со своими работами выйдут актёры Нефтеюганска, Тобольска и Челябинска.

Завершением этого парада спектаклей 28 октября станет юбилейный вечер для зрителей, которых ждет тёплый приём Театра-дома и множество приятных сюрпризов.